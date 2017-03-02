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01.03.2017

Оставил людей без денег

Бизнесмен в Петрозаводске задолжал по зарплате сотрудникам более четырех миллионов

Директор общества с ограниченной ответственностью может лишиться свободу, поскольку почти 1,5 года не платил своим работникам.

По версии следствия, с марта 2014 по декабрь 2015 года обвиняемый при осуществлении коммерческой деятельности не выплачивал заработную плату своим 47 работникам. При этом он имел возможность своевременно и в полном объеме производить необходимые выплаты. Сумма задолженности составила более четырех миллионов 349 тысяч рублей.

Следствием собрана достаточная доказательственная база в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Предпринимателю грозит до трех лет лишения свободы.


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  • "Бизнесмен в Петрозаводске задолжал по зарплате сотрудникам более четырех миллионов"
    "Десятки шуб на четыре миллиона рублей арестовали в Карелии"
    Совпадение??? Не думаю!.. :) (Гость)
    02.03.2017 10:58:02
    +1 -1


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