Оставил людей без денег

Бизнесмен в Петрозаводске задолжал по зарплате сотрудникам более четырех миллионов

Директор общества с ограниченной ответственностью может лишиться свободу, поскольку почти 1,5 года не платил своим работникам.





По версии следствия, с марта 2014 по декабрь 2015 года обвиняемый при осуществлении коммерческой деятельности не выплачивал заработную плату своим 47 работникам. При этом он имел возможность своевременно и в полном объеме производить необходимые выплаты. Сумма задолженности составила более четырех миллионов 349 тысяч рублей.





Следствием собрана достаточная доказательственная база в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Предпринимателю грозит до трех лет лишения свободы.





01.03.2017