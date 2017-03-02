Пойдет под суд

Житель Карелии во время ссоры заколол свою возлюбленную

В Олонецком районе местный житель может за убийство лишиться свободы на 15 лет.





По версии следствия, в ночь на 28 ноября 2016 года 40-летний обвиняемый находился дома в деревне Судалица. Там он поссорился со своей 42-летней сожительницей. В ходе конфликта злоумышленник напал на женщину и неоднократно ударил ее ножом. В результате потерпевшая скончалась на месте происшествия, а обвиняемого задержали.





Сейчас мужчина находится под стражей. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы.





02.03.2017