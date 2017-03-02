Авария в городе

Пенсионерку в Петрозаводске сбили на зебре

В карельской столице иномарка наехала на местную жительницу на пешеходном переходе.





Инцидент случился в минувшую среду на Первомайском проспекте в районе дома №24. Как рассказали в региональной Госавтоинспекции, водитель на автомобиле Mitsubishi сбил пешехода – 56-летнюю женщину.





Потерпевшая в момент аварии переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате происшествия женщина получила травмы, ей назначили амбулаторное лечение.





02.03.2017