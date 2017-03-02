Размещение рекламы на сайте по тел. (8142)590-000
Петрозаводск. Еженедельник бесплатных объявлений. Все объявления Карелии в газете ВСЁ
Подать объявление
Бесплатные частные объявления принимаются по телефонам
067,(8142)59-00-67 или через Skype ежедневно с 9.00 до 21.00
Главная / Новости / Лента новостей Лента новостей в формате RSS
02.03.2017

Авария в городе

Пенсионерку в Петрозаводске сбили на зебре

В карельской столице иномарка наехала на местную жительницу на пешеходном переходе.

Инцидент случился в минувшую среду на Первомайском проспекте в районе дома №24. Как рассказали в региональной Госавтоинспекции, водитель на автомобиле Mitsubishi сбил пешехода – 56-летнюю женщину.

Потерпевшая в момент аварии переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате происшествия женщина получила травмы, ей назначили амбулаторное лечение.


« Двое человек пострадали в ДТП на трассе в КарелииВрио главы Карелии прокомментировал назначение нового заместителя »

ОБСУЖДЕНИЕ СТАТЬИ (оставить комментарий)
Нет комментариев


Обсуждение статей модерируется. Сообщения, не соответствующие Правилам размещения комментариев, в том числе содержащие оскорбления, ненормативную лексику, призывающие к войне или межнациональной розни, а также сообщения не на русском языке будут удалены.
Ваше сообщение
 B U I Цитата IMG Видео  
Ваше имя(гость)
      

1996-2013 © ЗАО "МаксиМедиа". Обратная связь
Яндекс цитирования Rambler's Top100 Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru   [Valid RSS]