Личное мнение

Врио главы Карелии прокомментировал назначение нового заместителя

Артур Парфенчиков опубликовал в соцсетях комментарий о назначении Александра Чепика своим заместителем по вопросам стратегического развития.





Напомним, врио губернатора уже подписал указ, в соответствии с которым должность замглавы региона по стратегическому развитию занял Александр Чепик, прежде работавший в правительстве Бурятии.





- Сейчас перед республикой стоит задача ускоренного развития. Для этого очень важно обеспечить глубокий анализ текущей ситуации, определить стратегические приоритеты развития экономики, формирования максимально сбалансированной бюджетной политики, создать привлекательный инвестиционный климат, - написал Артур Парфенчиков.





По его словам, уже определены планы и задачи, достигнуты договоренности о целом ряде инвестпроектов. При этом, по его мнению, необходимо продолжать работу над ранее принятыми программами, корректировать их.





- Все это привело меня к мысли о необходимости учредить должность своего заместителя по вопросам стратегического развития. Свой выбор остановил на Александре Чепике, с которым, как и с многими другими руководителями экономического блока региональных правительств, сталкивался по прежней службе. Знаю Александра Чепика как эффективного руководителя, что подтверждается и позитивными результатами развития экономики Республики Бурятия в последние годы, в том числе и в такой важной отрасли, как туризм. Важно, что структура и приоритетные отрасли экономик Карелии и Бурятии схожи. Привлекло также, что до многолетней работы в правительстве Бурятии Чепик успешно занимался бизнесом в серьезных компаниях, в том числе и на международном уровне. Это крайне полезный опыт в формировании позитивной и комфортной для бизнеса инвестиционной политики. Очевидно, пригодится и многолетний опыт работы с федеральными структурами. И хорошо, что человек со стороны, способный на свежий и объективный взгляд на происходящие в Карелии процессы. Я рад, что Александр Чепик принял мое предложение. Уверен, что его приход на работу в Карелию в столь ответственной должности принесет республике значимую пользу, - заключил Артур Парфенчиков.





02.03.2017