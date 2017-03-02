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02.03.2017

Хорошая возможность

Бесплатную юридическую помощь предлагают получить жителям Петрозаводска

В течение полугода для горожан будет доступна бесплатная юрпомощь в рамках проекта «Юридический щит гражданам Отечества».

Программа начала работать 1 марта и продлится до 30 сентября. Проект реализует автономная некоммерческая организация «Презумпция». В указанный период петрозаводчане смогут получить бесплатные юридические консультации по защите имущественных и охране неимущественных прав. Организаторы ожидают, что за помощью придут пенсионеры, ветераны, молодежь, студенты, дети и подростки.

Прием ведется по вторникам и четвергам с 14.00 до 18.00 по адресу: пр. Ленина, д. 16, офис 17; по понедельникам и пятницам с 09.00 до 12.00 по адресу: пр. Ленина, д. 22а, каб. 3.

Телефоны для устных юридических консультаций в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.30: +7(900)461-12-85, +7(900)461-12-86, +7(900)461-12-87.

Телефон для записи на юридические консультации: +7(953)531-72-21.

Интернет-сайты: http://prezumpciya.su; http://twitter.com/prezumpciya. E-mail: prezumpciya@bk.ru.


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