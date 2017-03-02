Денежные вливания

Карелия потратит свыше 400 миллионов на господдержку сельского хозяйства

Власти региона готовы выделить крупную сумму на помощь сельскохозяйственным товаропроизводителям республики.





В Карелии реализуется госпрограмма «Развитие агропромышленного комплекса и охотничьего хозяйства» на 2013 – 2020 годы. Так, в 2017-м на поддержку села собираются направить 411,7 миллиона рублей бюджетных средств, в том числе 159,9 миллиона рублей из федерального бюджета и 267,8 миллиона из местной казны.





Наибольший объем средств предусмотрен на поддержку животноводства. Приоритет развития отдан именно этой отрасли сельскохозяйственного производства республики. В целом на 2017 год субсидии на животноводческую отрасль сельского хозяйства составляют 280,4 миллиона рублей, или 68% общего объема расходов. Основная часть денег пойдет на повышение продуктивности крупного рогатого скота молочного направления.





Вместе с тем направления государственной поддержки производителям животноводческой продукции достаточно разнообразны. Субсидии на 2017 год предусмотрены на поддержку племенного животноводства, на возмещение процентных ставок по кредитам, привлеченным на развитие отрасли, на страхование производства, на развитие мясного скотоводства, на развитие пушного звероводства.





Отрасль растениеводства ориентирована в Карелии, в основном, на производство кормов для животноводства. При этом и на развитие растениеводства предусмотрено несколько направлений государственной поддержки. В частности, субсидии из бюджета предусмотрены на завоз семян для выращивания кормовых культур, на поддержку элитного семеноводства, на мероприятия по повышению плодородия почв, а также на возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям части затрат на уплату процентов по кредитам, привлеченным на развитие растениеводческой отрасли. На 2017 год объем субсидий на растениеводство составляет 41,2 миллиона рублей, или 10% от общей суммы государственной поддержки.





В целях поступательного развития аквакультуры в республике предусмотрены субсидии для данной отрасли в объеме 41,1 миллиона рублей бюджетных ассигнований, в том числе 12,587 миллиона - из федерального бюджета.





Существенное внимание уделено в бюджете государственной поддержке развитию фермерских хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей, сельскохозяйственные потребительские кооперативы и личные подсобные хозяйства. В 2017 году по этому направлению предусмотрено 17,6 миллиона рублей.





02.03.2017