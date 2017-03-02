Недосмотрела за животным

Покусанному собакой ребенку в Карелии выплатят 12 тысяч за моральный вред

Хозяйке агрессивной собаки, которая напала на четырехлетнюю девочку, придется рублем ответить за поведение своего питомца.





Прокуратура Кемского района встала на защиту прав четырехлетней девочки, которую в 2016 году укусила собака во время прогулки во дворе своего дома. Во время проверки установлено, что животное принадлежит местной жительнице, которая оставила питомца на улице без присмотра.





Еще в 2016 году административная комиссия района назначила хозяйке животного штраф за нарушение требований общественной безопасности при выгуле собак.





Кроме того, в интересах несовершеннолетней пострадавшей прокуратура обратилась в суд с исковым заявлением о взыскании компенсации морального вреда в размере 12 тысяч рублей. Городской суд в требованием ведомства согласился.





02.03.2017