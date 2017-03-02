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02.03.2017

Недосмотрела за животным

Покусанному собакой ребенку в Карелии выплатят 12 тысяч за моральный вред

Хозяйке агрессивной собаки, которая напала на четырехлетнюю девочку, придется рублем ответить за поведение своего питомца.

Прокуратура Кемского района встала на защиту прав четырехлетней девочки, которую в 2016 году укусила собака во время прогулки во дворе своего дома. Во время проверки установлено, что животное принадлежит местной жительнице, которая оставила питомца на улице без присмотра.

Еще в 2016 году административная комиссия района назначила хозяйке животного штраф за нарушение требований общественной безопасности при выгуле собак.

Кроме того, в интересах несовершеннолетней пострадавшей прокуратура обратилась в суд с исковым заявлением о взыскании компенсации морального вреда в размере 12 тысяч рублей. Городской суд в требованием ведомства согласился.


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  • недавно мэрия выдала деньги на освобождение города от собак - сегодня собак стало ещё больше в Петрозаводске на улицах , кто - нибудь следит за выполнением решений мэрии и расходованием ден.средств (Гость)
    02.03.2017 15:57:32
    +1 -1


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