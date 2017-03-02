Общими усилиями

Горожанам предстоит выбрать место для нового парка в Петрозаводске

Благодаря проекту «Народный парк» жители карельской столицы смогут не только сами определить место будущей зоны отдыха, но и разработать проект благоустройства.





В Петрозаводске стартовал международный проект Совета министров Северных стран «Народный парк» . На первую встречу собрались эксперты в области благоустройства городской среды из Копенгагена и эстонской Нарвы, представители мэрии и общественники.





Масштабный проект интересен тем, что горожане не только сами выберут территорию, которую необходимо благоустроить, но и обучатся навыкам ландшафтного проектирования, практическим действиям по уходу за зелеными насаждениями, посадке деревьев, созданию цветников и клумб.





Первый обучающий модуль состоится в апреле–мае текущего года. В ходе второго модуля, который запланирован на сентябрь, участникам разъяснят правовые аспекты обустройства территорий. Одним из результатов работы должно стать практическое пошаговое руководство по благоустройству, включающее типовые решения для городских дворов.





Сегодня жители Петрозаводска должны определить территорию, которая станет народным парком. До 15 марта заявки с указанием наиболее подходящего места принимаются по электронному адресу kseniya.ivanova@petrozavodsk-mo.ru.





После 15 марта на сайте администрации объявят электронное голосование среди полученных заявок, в ходе которого выявят лидирующее предложение.





Напомним, в прошлом году в рамках проекта «Народный парк» было организовано голосование петрозаводчан. Территорией для благоустройства голосованием был выбран Приозерный парк, который включен в перечень объектов для благоустройства за счет средств правительства Москвы в рамках празднования 100-летия республики. Территория, расположенная в береговой полосе Петрозаводской губы Онежского озера в створе улицы Московская, в этом году значительно преобразится: здесь появятся спортивная и игровая площадки, мощеные дорожки, малые архитектурные формы (диваны, скамейки, вазы, урны).





02.03.2017