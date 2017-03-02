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02.03.2017

Первый этап

Мэрия Петрозаводска объявила аукцион на разработку проекта строительства стелы «Город воинской славы»

За выполнение работ по составлению всей необходимой документации власти карельской столицы заплатят подрядчику больше миллиона рублей.

Администрация Петрозаводска объявила аукцион на выполнение работ по разработке проектной документации по объекту «Строительство памятной стелы «Город воинской славы».

Подрядчику предстоит сформировать весь пакет необходимых бумаг, в том числе выполнить работы по инженерным изысканиям и получить положительное заключение госэкспертизы.

Дата и время окончания срока подачи заявок - 9 марта 2017 года до 09.00 час. Окончание срока выполнения работ – не позднее 11 мая 2017 года. Максимальная цена контракта - 1204660 рублей.


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