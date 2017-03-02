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02.03.2017

Отстояла свое право

Торговый центр заплатит жительнице Петрозаводска за травму при падении с крыльца

Женщина в карельской столице получит 120 тысяч рублей моральной компенсации от владельцев крупного магазина.

Верховный суд Карелии оставил без изменений решение городского суда от 6 декабря 2016 года по гражданскому делу о возмещении морального вреда. Тогда местной жительнице присудили право на получение 120 тысяч рублей с собственников нежилых помещений в здании торгового центра.

Истица получила повреждения, когда упала на крыльце торгового центра, которое из-за конструктивных особенностей оказалось травмоопасным. После этого пострадавшей пришлось пройти стационарное и амбулаторное лечение.

- По делу установлена причинно-следственная связь между падением и полученным повреждением здоровья, а также факт ненадлежащего исполнения собственниками помещений в торговом центре обязанностей по содержанию крыльца, - рассказали в прокуратуре Карелии.


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