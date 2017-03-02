Размещение рекламы на сайте по тел. (8142)590-000
Петрозаводск. Еженедельник бесплатных объявлений. Все объявления Карелии в газете ВСЁ
Подать объявление
Бесплатные частные объявления принимаются по телефонам
067,(8142)59-00-67 или через Skype ежедневно с 9.00 до 21.00
Главная / Новости / Лента новостей Лента новостей в формате RSS
02.03.2017

Благоустройство продолжается

Новая велодорожка, площадка для выгула собак и аллея лиственниц появятся в Петрозаводске

Три проекта по благоустройству победили в карельской столице на конкурсе местных инициатив. Все работы планируют закончить к началу осени.

Победителями конкурса поддержки местных инициатив в Карелии в 2017 году признаны три петрозаводских проекта, нацеленные на благоустройство Кондопожской аллеи, велопешеходной дорожки вдоль реки Лососинки и природно-рекреационной территории по улице Софьи Ковалевской. Напомним, их поддержали жители карельской столицы во время городского собрания в октябре 2016 года.

Для успешной реализации проектов в мэрии создана рабочая группа и утвержден перечень мероприятий, включающий подготовку и заключение соглашения о предоставлении субсидии, организацию содействия в сборе безвозмездных средств в рамках софинансирования, заключение муниципального контракта на выполнение работ и осуществление контроля за ходом выполнения работ и другие.

В 2017 году в рамках указанных проектов будет реконструирована аллея лиственниц по улице Кондопожской, обустроена новая велодорожка, в парке «Зеленый берег» появится мостик через реку Неглинку и первая в городе оборудованная площадка для выгула собак. Все новые объекты планируется торжественно открыть до 5 сентября.


« Торговый центр заплатит жительнице Петрозаводска за травму при падении с крыльца

ОБСУЖДЕНИЕ СТАТЬИ (оставить комментарий)
Нет комментариев


Обсуждение статей модерируется. Сообщения, не соответствующие Правилам размещения комментариев, в том числе содержащие оскорбления, ненормативную лексику, призывающие к войне или межнациональной розни, а также сообщения не на русском языке будут удалены.
Ваше сообщение
 B U I Цитата IMG Видео  
Ваше имя(гость)
      

1996-2013 © ЗАО "МаксиМедиа". Обратная связь
Яндекс цитирования Rambler's Top100 Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru   [Valid RSS]