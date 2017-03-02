Благоустройство продолжается

Новая велодорожка, площадка для выгула собак и аллея лиственниц появятся в Петрозаводске

Три проекта по благоустройству победили в карельской столице на конкурсе местных инициатив. Все работы планируют закончить к началу осени.





Победителями конкурса поддержки местных инициатив в Карелии в 2017 году признаны три петрозаводских проекта, нацеленные на благоустройство Кондопожской аллеи, велопешеходной дорожки вдоль реки Лососинки и природно-рекреационной территории по улице Софьи Ковалевской. Напомним, их поддержали жители карельской столицы во время городского собрания в октябре 2016 года.





Для успешной реализации проектов в мэрии создана рабочая группа и утвержден перечень мероприятий, включающий подготовку и заключение соглашения о предоставлении субсидии, организацию содействия в сборе безвозмездных средств в рамках софинансирования, заключение муниципального контракта на выполнение работ и осуществление контроля за ходом выполнения работ и другие.





В 2017 году в рамках указанных проектов будет реконструирована аллея лиственниц по улице Кондопожской, обустроена новая велодорожка, в парке «Зеленый берег» появится мостик через реку Неглинку и первая в городе оборудованная площадка для выгула собак. Все новые объекты планируется торжественно открыть до 5 сентября.





02.03.2017