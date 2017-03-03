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Школьники и родители Карелии смогут рассказать о нарушениях при ЕГЭ по телефону доверия

Рособрнадзор возобновил работу телефона доверия ЕГЭ. С его помощью можно сообщить обо всех случаях нарушений при подготовке и проведении единого





Телефон доверия специально создали в 2016 году, чтобы получать сведения о нарушениях правил и процедуры сдачи ЕГЭ, в том числе, о незаконных предложениях купить контрольные измерительные материалы, попытках мошенничества во время экзаменов, злоупотреблениях со стороны организаторов. Во время кампании ЕГЭ-2016 на него поступило несколько сотен звонков.

В 2017 году обо всех нарушениях необходимо сообщать по номеру телефона доверия: +7 (495) 104-68-38.





- Рособрнадзор придерживается политики нетерпимости к любым нарушениям правил проведения ЕГЭ. Нам важно обеспечить абсолютную прозрачность и честность экзаменов, и мы рассчитываем на активное содействие граждан в этом вопросе. Работа телефона доверия хорошо зарекомендовала себя в прошлом году и помогла Рособрнадзору не только оперативно реагировать на нештатные ситуации, возникающие в ходе экзаменов, но и предотвращать их, - заявил руководитель ведомства Сергей Кравцов.





Помимо телефона доверия к ЕГЭ продолжает свою работу и телефон «горячей линии», по которому специалисты Рособрнадзора готовы ответить на вопросы, связанные с проведением испытания: экзаменационных процедурах, оформлением ответов, организационных требованиях и др. Обращаться с вопросами участники экзамена и их родители могут по телефону +7 (495) 984-89-19 с понедельника по пятницу с 10:00 до 18:00 мск.





Ответы на наиболее часто задаваемые вопросы также можно найти на портале ЕГЭ в разделе «Вопрос-ответ»





03.03.2017