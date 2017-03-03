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03.03.2017

Агрессивное поведение

Подросток ножом угрожал полицейским на севере Карелии

В Беломорске нетрезвый юноша сначала поругался с матерью, а затем угрожал холодным оружием стражам порядка.

По версии следствия, в ночь на 24 декабря 2016 года сотрудники полиции выехали по вызову в одну из квартир в Беломорске. На месте 16-летний обвиняемый, будучи пьяным, ссорился со своей матерью.

Когда прибыли полицейские, подросток схватил нож и, направляя его в сторону стражей порядка, начал угрожать. Правоохранители забрали нож у обвиняемого и доставили его в отдел для разбирательства.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Юноше грозит до пяти лет лишения свободы.


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  • Надавали подзатыльников, да свозили в колонию - показали как оно там. Моментом станет на путь исправления. Или мамашу лишили род. прав а его на пару лет в детдом - лечить безотцовщину. (Гость)
    03.03.2017 11:08:13
    +1 -1


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