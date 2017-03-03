03.03.2017
Агрессивное поведение
Подросток ножом угрожал полицейским на севере Карелии
В Беломорске нетрезвый юноша сначала поругался с матерью, а затем угрожал холодным оружием стражам порядка.
По версии следствия, в ночь на 24 декабря 2016 года сотрудники полиции выехали по вызову в одну из квартир в Беломорске. На месте 16-летний обвиняемый, будучи пьяным, ссорился со своей матерью.
Когда прибыли полицейские, подросток схватил нож и, направляя его в сторону стражей порядка, начал угрожать. Правоохранители забрали нож у обвиняемого и доставили его в отдел для разбирательства.
В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Юноше грозит до пяти лет лишения свободы.