Агрессивное поведение

Подросток ножом угрожал полицейским на севере Карелии

В Беломорске нетрезвый юноша сначала поругался с матерью, а затем угрожал холодным оружием стражам порядка.





По версии следствия, в ночь на 24 декабря 2016 года сотрудники полиции выехали по вызову в одну из квартир в Беломорске. На месте 16-летний обвиняемый, будучи пьяным, ссорился со своей матерью.





Когда прибыли полицейские, подросток схватил нож и, направляя его в сторону стражей порядка, начал угрожать. Правоохранители забрали нож у обвиняемого и доставили его в отдел для разбирательства.





В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Юноше грозит до пяти лет лишения свободы.





03.03.2017