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03.03.2017

Нарушил правила

Житель Карелии пытался перевезти через границу почти 15 килограммов финской еды

Таможенники обнаружили у мужчины, возвращавшегося из Суоми, целый склад колбас и сыра.

Жителя Лахденпохьи задержали на МАПП «Вяртсиля» 23 февраля, когда он возвращался из Финляндии. В ручной клади мужчина пытался провезти мясные продукты производства Финляндии общим весом шесть килограммов 978 грамм и молочные продукты общим весом семь килограммов 965 грамм. Домой нарушитель собирался доставить колбасы в нарезке, сыр, масло, йогурты, однако превысил разрешенную на одного человека норму почти на 10 килограммов.

В итоги в отношении жителя Лахденпохьи составлен протокол об административном правонарушении, часть продукции ему пришлось вернуть в Финляндию. Кроме того, мужчине придется оплатить штраф в размере 500 рублей.


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  • Вравильно ! В скотинии надо жрать вату и срепы ! (Гость)
    03.03.2017 18:20:42
    +1 -1


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