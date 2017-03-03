Нарушил правила

Житель Карелии пытался перевезти через границу почти 15 килограммов финской еды

Таможенники обнаружили у мужчины, возвращавшегося из Суоми, целый склад колбас и сыра.





Жителя Лахденпохьи задержали на МАПП «Вяртсиля» 23 февраля, когда он возвращался из Финляндии. В ручной клади мужчина пытался провезти мясные продукты производства Финляндии общим весом шесть килограммов 978 грамм и молочные продукты общим весом семь килограммов 965 грамм. Домой нарушитель собирался доставить колбасы в нарезке, сыр, масло, йогурты, однако превысил разрешенную на одного человека норму почти на 10 килограммов.





В итоги в отношении жителя Лахденпохьи составлен протокол об административном правонарушении, часть продукции ему пришлось вернуть в Финляндию. Кроме того, мужчине придется оплатить штраф в размере 500 рублей.





03.03.2017