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03.03.2017

Денежные вливания

Туристический кластер «Южная Карелия» дополнительно получил 130 миллионов

Федеральный центр из бюджета страны выделил республике крупную сумму на целевую программу развития туризма.

Правительство региона и Федеральное агентство по туризму подписали соглашение о предоставлении Карелии в 2017 году субсидии в объеме 130 миллионов рублей. Деньги из федерального бюджета пойдут на реализацию целевой программы по туризму. Софинансирование из казны республики составит 30,5 миллиона рублей.

В этом году на полученные средства продолжат строительство подъездных дорог к многофункциональному туристскому комплексу «Белые мосты», к горному парку «Рускеала», а также укрепят берег и углубят дно у гостинично-туристского комплекса «Ладожская усадьба».

В прошлом году, чтобы привести в порядок дорогу к «Белым мостам», уже вырублены деревья и кустарники, обустроено земляное полотно и завезена песчано-гравийная смесь. Начало строительства дороги к туристскому объекту «Горный парк Рускеала» запланировано на начало 2017 года. Ввод обоих объектов в эксплуатацию осуществят не позднее 31 октября 2017 года.

Объем вложенных в 2016 году внебюджетных инвестиций по туристско-рекреационному кластеру «Южная Карелия» составил 435 миллионов рублей. Введены в эксплуатацию 53 объекта туристской инфраструктуры. В стадии строительства находится более 70 объектов.


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