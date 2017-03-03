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03.03.2017

На радость водителям

Шесть мостов отремонтируют на федеральных дорогах Карелии

Капитальный ремонт сразу нескольких путепроводов на «Коле» проведут в 2017 году.

В Кемском районе республики на трассе Р-21 «Кола» отремонтируют три моста - через реку Пять на 872-м километре, через ручей на 880-м километре и через реку Летняя на 886-м километре.
На автодороге А-119 Вологда — Медвежьегорск — автодорога Р-21 «Кола» в Медвежьегорском районе в нормативное состояние приведут мосты через реки Повенчанка на 607-м километре, Сапеница на 610-м километре и Пиндушанка на 622-м километре.

На объектах проведут работы по ремонту опор и установке новых опорных частей. Также заменят балки пролетных строений, выполнят устройство нового мостового полотна, ремонт подходов к мосту и его обустройство. Все работы планируется завершить до конца 2017 года.

В ноябре 2017 года закончат ремонт путепровода через железную дорогу на 696-м километре трассы Р-21 «Кола» в Сегежском районе Карелии.

Почти все мосты в составе автодороги А-119 Вологда — Медвежьегорск - автодорога Р-21 «Кола» переданы в федеральную собственность в 2014 году в предаварийном состоянии. За два года подведомственное Росавтодору ФКУ Упрдор «Кола» уже отремонтировало треть мостов в Пудожском и Медвежьегорском районе республики.


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