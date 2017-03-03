Значительная сумма

Карелия задолжала банкам почти шесть миллиардов рублей

Республика с начала года смогла на 0,7 миллиарда рублей снизить задолженность перед кредитными организациями.





По состоянию на 28 февраля текущего года проценты за пользование банковскими кредитами, предоставленными бюджету Карелии ПАО «Сбербанк России», ПАО «Совкомбанк», ПАО Банк «Возрождение», ПАО Банк «ВТБ» и ПАО Банк «Онего», за февраль месяц выплачены в полном объеме в сроки, установленные государственными контрактами. Об этом сообщили в региональном Министерстве финансов.





Просроченных обязательств перед кредитными организациями у Карелии нет. Объем государственного долга республики в виде кредитов составляет 5,85 миллиарда рублей и снижен с начала года на 0,7 миллиарда рублей.





03.03.2017