На заметку

ИФНС Карелии призывает вовремя задекларировать доходы 2016 года от продажи имущества

03.03.2017

Обязанность

задекларировать доходы от продажи любого имущества, находившегося в

собственности физических лиц менее 3-х лет (5-ти лет – в отношении недвижимого

имущества, приобретенного после 01.01.2016г.), установлена Налоговым кодексом

РФ (п. 4 ст. 217.1, пп. 2 п. 1 ст. 228, п. 1 ст. 229 НК РФ).

Представить

декларацию (Форма 3-НДФЛ) необходимо не позднее 2 мая 2017 года. Представление

налоговой декларации после указанной даты является основанием для привлечения

физического лица к налоговой ответственности.

В

случае если доход от продажи объекта недвижимости, право собственности на

который возникло в 2016 году, меньше 70% кадастровой стоимости такого объекта

(определенной по состоянию на 01.01.2016г.), доходом, облагаемым НДФЛ,

признается 70% его кадастровой стоимости. Это правило не распространяется на

объекты, приобретенные (унаследованные, приватизированны е, полученные в

порядке дарения) до 1 января 2016 года и на объекты, кадастровая стоимость

которых по состоянию на 01.01.2016 г. не определена.

Налогоплательщик и

имеют право уменьшить сумму полученного дохода на налоговые вычеты: при

декларировании доходов от продажи жилого дома, квартиры, комнаты, дачного

домика и (или) земельного участка предоставляется имущественный налоговый вычет

в сумме, не превышающей в целом 1 000 000 рублей. Доход, полученный при продаже

транспортного средства, прицепа, гаража и (или) иного имущества, уменьшается на

сумму, не превышающую в целом 250 000 рублей. Вместо перечисленных

имущественных налоговых вычетов вырученную от продажи имущества сумму можно

уменьшить на фактически произведенные и документально подтвержденные расходы,

непосредственно связанные с приобретением этого имущества.

Налог,

исчисленный по декларации, необходимо самостоятельно уплатить в срок не позднее

17 июля 2017 года.

Если

сумма установленных имущественных налоговых вычетов равна или превышает сумму

полученного от продажи имущества дохода, то обязанности по уплате налога не

возникает. В этом случае налогоплательщик у необходимо только представить в

налоговую инспекцию декларацию.

Для

заполнения декларации по форме 3-НДФЛ разработана специальная компьютерная

программа "Декларация 2016", скачать которую можно на сайте ФНС России

(www.nalog.ru).

Пользователи

электронного сервиса «Личный кабинет налогоплательщик а для физических лиц»

могут заполнить налоговую декларацию в интерактивном режиме онлайн без

скачивания программы, а также направить ее и отсканированные подтверждающие

документы по Интернету. При этом декларацию необходимо подписать электронной

цифровой подписью, которую можно получить на бесплатной основе в разделе

«Профиль» Личного кабинета или в одном из удостоверяющих центров Минкомсвязи

России.

Получить

дополнительную информацию по вопросам налогообложения, в том числе связанным с

декларированием доходов, можно по бесплатному телефонному номеру единого

Контакт-центра ФНС России - 8-800-222-22-22, а также на официальном сайте ФНС

России в разделе «Декларационная кампания».