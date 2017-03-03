03.03.2017
На заметку
ИФНС Карелии призывает вовремя задекларировать доходы 2016 года от продажи имущества
Обязанность
задекларировать доходы от продажи любого имущества, находившегося в
собственности физических лиц менее 3-х лет (5-ти лет – в отношении недвижимого
имущества, приобретенного после 01.01.2016г.), установлена Налоговым кодексом
РФ (п. 4 ст. 217.1, пп. 2 п. 1 ст. 228, п. 1 ст. 229 НК РФ).
Представить
декларацию (Форма 3-НДФЛ) необходимо не позднее 2 мая 2017 года. Представление
налоговой декларации после указанной даты является основанием для привлечения
физического лица к налоговой ответственности.
В
случае если доход от продажи объекта недвижимости, право собственности на
который возникло в 2016 году, меньше 70% кадастровой стоимости такого объекта
(определенной по состоянию на 01.01.2016г.), доходом, облагаемым НДФЛ,
признается 70% его кадастровой стоимости. Это правило не распространяется на
объекты, приобретенные (унаследованные, приватизированные, полученные в
порядке дарения) до 1 января 2016 года и на объекты, кадастровая стоимость
которых по состоянию на 01.01.2016 г. не определена.
Налогоплательщики
имеют право уменьшить сумму полученного дохода на налоговые вычеты: при
декларировании доходов от продажи жилого дома, квартиры, комнаты, дачного
домика и (или) земельного участка предоставляется имущественный налоговый вычет
в сумме, не превышающей в целом 1 000 000 рублей. Доход, полученный при продаже
транспортного средства, прицепа, гаража и (или) иного имущества, уменьшается на
сумму, не превышающую в целом 250 000 рублей. Вместо перечисленных
имущественных налоговых вычетов вырученную от продажи имущества сумму можно
уменьшить на фактически произведенные и документально подтвержденные расходы,
непосредственно связанные с приобретением этого имущества.
Налог,
исчисленный по декларации, необходимо самостоятельно уплатить в срок не позднее
17 июля 2017 года.
Если
сумма установленных имущественных налоговых вычетов равна или превышает сумму
полученного от продажи имущества дохода, то обязанности по уплате налога не
возникает. В этом случае налогоплательщику необходимо только представить в
налоговую инспекцию декларацию.
Для
заполнения декларации по форме 3-НДФЛ разработана специальная компьютерная
программа "Декларация 2016", скачать которую можно на сайте ФНС России
(www.nalog.ru).
Пользователи
электронного сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц»
могут заполнить налоговую декларацию в интерактивном режиме онлайн без
скачивания программы, а также направить ее и отсканированные подтверждающие
документы по Интернету. При этом декларацию необходимо подписать электронной
цифровой подписью, которую можно получить на бесплатной основе в разделе
«Профиль» Личного кабинета или в одном из удостоверяющих центров Минкомсвязи
России.
Получить
дополнительную информацию по вопросам налогообложения, в том числе связанным с
декларированием доходов, можно по бесплатному телефонному номеру единого
Контакт-центра ФНС России - 8-800-222-22-22, а также на официальном сайте ФНС
России в разделе «Декларационная кампания».