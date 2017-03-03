Хитрый план

Мужчина в Петрозаводске выбил другу зуб и, чтобы не платить, обвинил его в грабеже

Житель карельской столицы потерял зуб во время кулачного боя с приятелем. А потребовав компенсации, стал фигурантом уголовного дела.





В полицию города обратился 30-летний петрозаводчанин. Он сообщил, что его пытались ограбить. Мужчина пояснил, что 23 февраля у него с приятелем произошел конфликт, и тот выбил оппоненту зуб.





Пострадавший потребовал компенсации – 18 тысяч рублей. Но приятеля возмутила дороговизна оцененной потери, и он обратился в полицию, заявив, что под угрозой насилия у него пытаются похитить деньги.





По признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 и части 2 статьи 161 УК РФ, возбуждено уголовное дело. Его фигурантом стал 28-летний ранее не судимый гражданин. Процессуальное решение о привлечении к ответственности самого потерпевшего примут после медицинского заключения, рассказали в МВД Карелии.





03.03.2017