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03.03.2017

Хитрый план

Мужчина в Петрозаводске выбил другу зуб и, чтобы не платить, обвинил его в грабеже

Житель карельской столицы потерял зуб во время кулачного боя с приятелем. А потребовав компенсации, стал фигурантом уголовного дела.

В полицию города обратился 30-летний петрозаводчанин. Он сообщил, что его пытались ограбить. Мужчина пояснил, что 23 февраля у него с приятелем произошел конфликт, и тот выбил оппоненту зуб.

Пострадавший потребовал компенсации – 18 тысяч рублей. Но приятеля возмутила дороговизна оцененной потери, и он обратился в полицию, заявив, что под угрозой насилия у него пытаются похитить деньги.

По признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 и части 2 статьи 161 УК РФ, возбуждено уголовное дело. Его фигурантом стал 28-летний ранее не судимый гражданин. Процессуальное решение о привлечении к ответственности самого потерпевшего примут после медицинского заключения, рассказали в МВД Карелии.


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