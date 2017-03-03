Жестокое убийство

Рецидивист в Карелии облил жену горючей жидкостью и поджег

Пьяный ранее судимый мужчина собирался заживо спалить супругу. Женщине удалось позвать на помощь, но, несмотря на старания медиков, она скончалась.





По версии следствия, днем 17 июля 2016 года житель поселка Валдай, будучи пьяным, поссорился со своей 55-летней женой. Испытывая к женщине личную неприязнь, он облил ее легковоспламеняющейся жидкостью и поджег, а сам скрылся с места происшествия.





Начался пожар, но женщина смогла выбраться на улицу, после чего ее доставили в больницу. Однако, несмотря на оказанную медицинскую помощь, потерпевшая скончалась от многочисленных ожогов. Кроме того, пламя полностью уничтожило двухквартирный деревянный дом, рассказали в Следкоме Карелии.





Мужчину, ранее судимого за убийство и разбойное нападение, взяли под стражу. Согласно заключению судебно-психиатрической экспертизы, злоумышленник страдает психическим расстройством, которое лишает его возможности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими.





03.03.2017