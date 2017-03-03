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03.03.2017

Мнение большинства

Жители Петрозаводска проголосовали за раннюю уборку дворов

Решения участников публичных слушаний касались внесения изменений в Правила благоустройства, обеспечения чистоты и порядка в карельской столице.

Правила предлагалось дополнить пунктами про разукомплектованные и брошенные транспортные средства, а также рядом других дополнений и уточнений.

- Сегодня одна из основных проблем Петрозаводска - это наличие автохлама на дорогах, тротуарах и газонах нашего города. Изменениями мы определим понятие «разукомплектованные» автомобили. Следующим ходом станет разработка порядка их утилизации. Все это станет инструментом для борьбы с этим явлением, - отметил председатель комитета ЖКХ администрации Петрозаводска Денис Жердев.

Это предложение горожане приняли единогласно. Дискуссию вызвал вопрос времени уборки придомовых территорий. По предложению мэрии, дворники должны закончить первичную уборку до 8 утра. В понятие первичной уборки входит уборка крылец, тротуарных дорожек, в том числе, обеспечение проходов шириной один метр, посыпка противогололедными материалами. Далее, после 8 утра и в течение дня дворники должны заниматься последующей уборкой и поддержанием чистоты. Одна из участниц слушаний выразила сомнения в целесообразности раннего наведения порядка из-за шума. Однако большинством голосов изменения были приняты.

Кроме того, решением слушаний запрещена несанкционированная реклама на любых видах ограждений, скатных кровлях, крышах домов. Кроме того, обсуждаемые вопросы касались оборудования контейнерных мусорных площадок и использования нестационарных торговых объектов. Добавим, что решения слушаний носят рекомендательный характер, в случае одобрения мэром изменения правил рассмотрят депутаты Петросовета.


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