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06.03.2017

Коррупция процветает

Глава поселения в Карелии за 50 тысяч закрыл глаза на плохой ремонт дорог

Дорожники, занимавшиеся ремонтом в одном из населенных пунктов республики, дали взятку чиновнику, чтобы их работу приняли, несмотря на нарушения.

По версии следствия, в 2014 году двое представителей фирмы, которая в рамках муниципального контракта ремонтировала дороги, дали взятку в 50 тысяч рублей главе Харлуского сельского поселения. Деньги чиновник получил за беспрепятственное подписание актов приемки работ, выполненных с нарушением технологии, а также за беспрепятственную оплату работ и заключение других контрактов в последующем.

Ранее приговором суда бывшей главе Харлуского сельского поселения за получение взятки и злоупотребление должностными полномочиями назначен штраф в размере 550 тысяч рублей с лишением права занимать должности в органах госвласти и органах местного самоуправления сроком на два года.

В настоящее время по делу утверждено обвинительное заключение, и в ближайшее время уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу. Одному из подельников грозит до 12 лет лишения свободы. В отношении второго злоумышленника уголовное дело выделено в отдельное производство.


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