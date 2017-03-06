Международные связи

Врио главы Карелии встретился с делегацией провинции Фуцзянь

Гости из КНР приехали в республику в рамках подготовки Соглашения о сотрудничестве между правительством региона и Народным правительством провинции Фуцзянь.





Китайская делегация прибыла в Карелию, чтобы установить дружественную связь между регионами и обсудить перспективы сотрудничества по самым разным направлениям.





Как отметил начальник Канцелярии иностранных дел провинции Фуцзянь господин Ван Тяньмин, в настоящее время Фуцзянь – одна из самых динамично развивающихся провинций Китая. Основой ее промышленности является производство электроники, машиностроение и нефтехимическая отрасль. В Фуцзяни, находящейся на юго-восточном побережье Поднебесной, учреждена зона свободной торговли, ориентированная на работу с партнерами из Тайваня. Кроме того, провинция планирует стать центром Морского Шелкового пути XXI века.





- Провинция Фуцзянь проводит политику внешней открытости и намерена развивать сотрудничество с Россией, в том числе между нашими регионами. Мы уже полюбили прекрасную Карелию и обязательно найдем точки соприкосновения, - сказал господин Ван Тяньмин. Он передал Артуру Парфенчикову приветствие от губернатора провинции и приглашение посетить Фуцзянь в сентябре этого года с ответным визитом.





За время своего пребывания в Карелии китайские партнеры намерены обсудить возможности реализации совместных проектов в области туризма, лесопереработки, машиностроения, судостроения, инфраструктурного развития регионов.





Врио главы республики Артур Парфенчиков поблагодарил делегацию провинции Фуцзянь за интерес к нашей республике и отметил, что правительство региона предпринимает конкретные шаги для содействия развитию российско-китайского сотрудничества. Презентация экономического потенциала и инвестиционной привлекательности республики в Посольстве КНР в Москве и участие делегации Карелии во Втором Пекинском международном форуме усилили положительную динамику в торговом обороте Карелии с Китайской Народной Республикой. По итогам 2016 года, объем внешней торговли с Китаем увеличился на 37% и составил 39,6 миллиона долларов. Удельный вес Китая во внешнеторговом обороте республики составил 4,3%. При участии китайской стороны в регионе успешно реализуются проекты в сфере малой гидроэнергетики.





06.03.2017