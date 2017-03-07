Обсудили планы

Врио главы Карелии пригласили посетить «Петрозаводскмаш»

Артур Парфенчиков встретился с гендиректором АО «АЭМ-технологии» Игорем Котовым. Они обсудили вопросы развития завода «Петрозаводскмаш» и перспективы дальнейшего сотрудничества.

Акционерное общество «АЭМ-технологии», основанное в 2007 году в структуре АО «Атомэнергомаш» − машиностроительного дивизиона государственной корпорации «Росатом», является одной из ведущих российских компаний в области энергетического машиностроения. В его состав входят инжиниринговый центр, укомплектованный опытными конструкторами и технологами, а также две производственные площадки: Филиал АО «АЭМ-технологии» «Петрозаводскмаш» в Петрозаводске и Филиал АО «АЭМ-технологии» «Атоммаш» в Волгодонске.





Сейчас стратегическими для «АЭМ-технологии» являются проекты импортозамещения. Компания специализируется в сфере станкостроения, ветроэнергетики, производит транспортные упаковочные комплекты (ТУК).





Гендиректор АО «АЭМ-технологии» Игорь Котов пригласил Артура Парфенчикова посетить «Петрозаводскмаш».





− Сегодня это самый современный машиностроительный завод в России с высококачественным сварочным оборудованием и арматурным участком, − сказал Игорь Котов.





Артур Парфенчиков принял приглашение, отметив, что в правительстве Карелии есть планы по продвижению «Петрозаводскмаша» и загрузке его производственных мощностей





07.03.2017