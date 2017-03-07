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07.03.2017

Время испытаний

Утверждено расписание ЕГЭ и ГВЭ для школьников Карелии

Минобрнауки России определило, в какие дни в стране проведут единый государственный экзамен (ЕГЭ), государственный выпускной экзамен (ГВЭ) и основной государственный экзамен (ОГЭ) в этом году.

В соответствии расписанием, экзамены в 2017-м пройдут в три этапа: досрочный, основной и дополнительный (сентябрьский).

Досрочный этап ЕГЭ в 2017 году проведут с 23 марта по 14 апреля. Основной – с 29 мая по 1 июля. Начнутся досрочный и основной периоды ЕГЭ с экзаменов по географии и информатике и ИКТ.

Выпускники нынешнего года, получившие неудовлетворительные результаты по двум обязательным учебным предметам (русскому языку и математике), либо получившие повторно неудовлетворительный результат по одному из этих предметов на ГИА в резервный день, получат возможность участвовать в ЕГЭ по русскому языку и математике базового уровня в дополнительный (сентябрьский) период – с 5 по 16 сентября.

ОГЭ для выпускников 9-х классов также пройдет в три этапа: досрочный – с 20 апреля по 6 мая, основной – с 26 мая по 29 июня и дополнительный (сентябрьский) – с 5 по 22 сентября.

Как и в прошлом году, в 2017 году в расписании, наряду с резервными днями для проведения экзаменов по отдельным учебным предметам, предусмотрен дополнительный резервный день для экзаменов по всем предметам.


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