Время испытаний

Утверждено расписание ЕГЭ и ГВЭ для школьников Карелии

Минобрнауки России определило, в какие дни в стране проведут единый государственный экзамен (ЕГЭ), государственный выпускной экзамен (ГВЭ) и основной государственный экзамен (ОГЭ) в этом году.





В соответствии расписанием, экзамены в 2017-м пройдут в три этапа: досрочный, основной и дополнительный (сентябрьский).





Досрочный этап ЕГЭ в 2017 году проведут с 23 марта по 14 апреля. Основной – с 29 мая по 1 июля. Начнутся досрочный и основной периоды ЕГЭ с экзаменов по географии и информатике и ИКТ.





Выпускники нынешнего года, получившие неудовлетворительные результаты по двум обязательным учебным предметам (русскому языку и математике), либо получившие повторно неудовлетворительный результат по одному из этих предметов на ГИА в резервный день, получат возможность участвовать в ЕГЭ по русскому языку и математике базового уровня в дополнительный (сентябрьский) период – с 5 по 16 сентября.





ОГЭ для выпускников 9-х классов также пройдет в три этапа: досрочный – с 20 апреля по 6 мая, основной – с 26 мая по 29 июня и дополнительный (сентябрьский) – с 5 по 22 сентября.





Как и в прошлом году, в 2017 году в расписании, наряду с резервными днями для проведения экзаменов по отдельным учебным предметам, предусмотрен дополнительный резервный день для экзаменов по всем предметам.





07.03.2017