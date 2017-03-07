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07.03.2017

Незадачливый директор

Бизнесмен в Карелии задолжал своему сотруднику свыше 270 тысяч рублей

Директор общества с ограниченной ответственностью на долгое время оставил работника без средств к существованию.

По версии следствия, в 2016 году обвиняемый при осуществлении коммерческой деятельности не выплачивал заработную плату своему работнику. При этом он имел возможность своевременно и в полном объеме производить необходимые выплаты. Сумма задолженности составила более 279 тысяч рублей.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Предпринимателю грозит до трех лет заключения.


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  • Только обязательно лишение свободы с выплатой долга и компенсаций.А не штраф.. евсей (Гость)
    07.03.2017 13:21:36
    +1 2-1


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