Незадачливый директор

Бизнесмен в Карелии задолжал своему сотруднику свыше 270 тысяч рублей

Директор общества с ограниченной ответственностью на долгое время оставил работника без средств к существованию.





По версии следствия, в 2016 году обвиняемый при осуществлении коммерческой деятельности не выплачивал заработную плату своему работнику. При этом он имел возможность своевременно и в полном объеме производить необходимые выплаты. Сумма задолженности составила более 279 тысяч рублей.





В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Предпринимателю грозит до трех лет заключения.





07.03.2017