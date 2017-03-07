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07.03.2017


Печной доктор

Занимаясь печным делом уже 20 лет, мы пришли к выводу, что печи необходимо испытывать.

Были разработаны методики испытаний, приобретены немецкие приборы и компьютерная техника. Все испытания проводятся в режиме реального времени. Они помогают определить КПД, соответствие выбросов вредных веществ нормам и также определить вес топлива за одну топку.

Это нужно, чтобы понимать, как работают печи, вносить изменения в их конструкции и давать рекомендации.

Одно из испытаний мы разработали сами и назвали его «испытание на предельную термическую нагрузку».



Параметры любой теплоемкой печи определяются ее весом. На каждые 100 кг веса печи необходим 1 кг дров. И если сжигать правильное количество дров, то с печью будет все хорошо.
Когда проводятся испытания, мы специально закладываем топлива в 4 раза больше положенной нормы. Соответственно появляется ситуация перетопа или перекала. Мы видим характерные разрушения. По результатам испытаний даются четкие рекомендации по каждой модели. Например: данная печь может топиться не более 2,5 часов за одну протопку. А за это время сжигать не более, например, 16 кг дров.

В трубу в местах подключения печи мы ставим термометр. Замеряя показатели, даем пользователям определенные ограничения. Если у вас температура 240 - 250 градусов и выше, то топить еще больше печь смысла нет. Вы начинаете «топить улицу».

Такие испытания помогают нам совершенствовать конструкции печей и объяснять людям, как правильно пользоваться печью. Наши заказчики получают долговечную, качественную, безопасную и теплую печь.

Директор Печного центра «Ками» Серегин С. И., адрес центра: Петрозаводск, Лесной проспект 51, телефон: 555-655.


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