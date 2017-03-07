Размещение рекламы на сайте по тел. (8142)590-000
Петрозаводск. Еженедельник бесплатных объявлений. Все объявления Карелии в газете ВСЁ
Подать объявление
Бесплатные частные объявления принимаются по телефонам
067,(8142)59-00-67 или через Skype ежедневно с 9.00 до 21.00
Главная / Новости / Лента новостей Лента новостей в формате RSS
07.03.2017

Развитие спорта

Архитекторы разработали проект Центра спортивной гимнастики Петрозаводска

Новое спортивное сооружение планируют построить площадью 3,5 тысячи квадратных метров.

В Петрозаводске за счет федерального финансирования появится Центр спортивной гимнастики. Новый объект возведут на улице Повенецкой, на месте школы Олимпийского резерва, сейчас сносят старое здание.

В Центре гимнастики площадью 3,5 тысячи квадратных метров расположатся большой зал для тренировок и соревнований различного уровня с трибунами на 108 мест, тренажерный и хореографический залы, на втором этаже Центра – раздевалки и комнаты отдыха. Главный вход в здание ориентирован на улицу Повенецкая, рядом предусмотрено 11 мест для парковки общего пользования и два для маломобильных граждан.

Архитекторы из Москвы, выполняющие заказ Федерации спортивной гимнастики России, представили членам Градостроительного совета три варианта фасадов, каждый выполнен из современных вертикальных сэндвич-панелей, шириной один метр, со скрытыми замками. Небольшое количество окон первого этажа здания специалисты объяснили специфичностью сооружения: с одной стороны, необходимо было обеспечить достаточный уровень освещения и проветриваемости помещений, с другой стороны – возможность избежать попадания прямого солнечного света во время соревнований и тренировок спортсменов.

В ходе дискуссии большинство архитекторов высказались за первый из вариантов, представленный в четырех цветах: серо-серебристом, темно-сером, рыжем и бирюзовом, проект направлен на доработку.


« Печной докторАбхазия подарила детям Карелии 20 тонн мандаринов »

ОБСУЖДЕНИЕ СТАТЬИ (оставить комментарий)
Нет комментариев


Обсуждение статей модерируется. Сообщения, не соответствующие Правилам размещения комментариев, в том числе содержащие оскорбления, ненормативную лексику, призывающие к войне или межнациональной розни, а также сообщения не на русском языке будут удалены.
Ваше сообщение
 B U I Цитата IMG Видео  
Ваше имя(гость)
      

1996-2013 © ЗАО "МаксиМедиа". Обратная связь
Яндекс цитирования Rambler's Top100 Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru   [Valid RSS]