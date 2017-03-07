Развитие спорта

Архитекторы разработали проект Центра спортивной гимнастики Петрозаводска

Новое спортивное сооружение планируют построить площадью 3,5 тысячи квадратных метров.





В Петрозаводске за счет федерального финансирования появится Центр спортивной гимнастики. Новый объект возведут на улице Повенецкой, на месте школы Олимпийского резерва, сейчас сносят старое здание.





В Центре гимнастики площадью 3,5 тысячи квадратных метров расположатся большой зал для тренировок и соревнований различного уровня с трибунами на 108 мест, тренажерный и хореографический залы, на втором этаже Центра – раздевалки и комнаты отдыха. Главный вход в здание ориентирован на улицу Повенецкая, рядом предусмотрено 11 мест для парковки общего пользования и два для маломобильных граждан.





Архитекторы из Москвы, выполняющие заказ Федерации спортивной гимнастики России, представили членам Градостроительного совета три варианта фасадов, каждый выполнен из современных вертикальных сэндвич-панелей, шириной один метр, со скрытыми замками. Небольшое количество окон первого этажа здания специалисты объяснили специфичностью сооружения: с одной стороны, необходимо было обеспечить достаточный уровень освещения и проветриваемости помещений, с другой стороны – возможность избежать попадания прямого солнечного света во время соревнований и тренировок спортсменов.





В ходе дискуссии большинство архитекторов высказались за первый из вариантов, представленный в четырех цветах: серо-серебристом, темно-сером, рыжем и бирюзовом, проект направлен на доработку.





07.03.2017