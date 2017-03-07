Туристы прибывают

Петрозаводск вошел в топ-15 популярных городов России для отдыха на 8 Марта

Карельская столица по-прежнему в праздничные дни остается одним из самых посещаемых российских городов.





Определены самые популярные российские и зарубежные города для отдыха и путешествий на Международный женский день. Рейтинг составлен по данным броней отелей и апартаментов сервиса поиска отелей RoomGuru.ru. Петрозаводск занимает двенадцатое место по популярности отдыха и путешествий на 8 Марта.





В топ российских городов, популярных для отдыха в этот праздник, также вошли Москва, Санкт-Петербург, Казань, Сочи, Нижний Новгород, Ярославль, Калининград, Екатеринбург, Псков, Вологда, Иркутск, Новосибирск, Кострома и Челябинск.





07.03.2017