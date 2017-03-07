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07.03.2017

Туристы прибывают

Петрозаводск вошел в топ-15 популярных городов России для отдыха на 8 Марта

Карельская столица по-прежнему в праздничные дни остается одним из самых посещаемых российских городов.

Определены самые популярные российские и зарубежные города для отдыха и путешествий на Международный женский день. Рейтинг составлен по данным броней отелей и апартаментов сервиса поиска отелей RoomGuru.ru. Петрозаводск занимает двенадцатое место по популярности отдыха и путешествий на 8 Марта.

В топ российских городов, популярных для отдыха в этот праздник, также вошли Москва, Санкт-Петербург, Казань, Сочи, Нижний Новгород, Ярославль, Калининград, Екатеринбург, Псков, Вологда, Иркутск, Новосибирск, Кострома и Челябинск.


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  • Грязь. и слякоть с лужами (Гость)
    07.03.2017 12:48:58
    +1 -1
  • Вот я завтра и отдохну в Петрозаводске. Начну сегодня вечером на корпоративе с секретаршей. Завтра с бухгалтершей в сауну придется ехать, а что делать... успешный бизнесмен (Гость)
    07.03.2017 12:50:50
    +1 -1


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