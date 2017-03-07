Перспективное сотрудничество

Делегация провинции Фуцзянь встретилась с правительством Карелии

Гости из Китая, приехавшие накануне в республику, успели познакомиться не только с властями региона, но и побывать на нескольких предприятиях.





Представители провинции Фуцзянь в рамках насыщенной программы посетили музей-заповедник «Кижи», центр пожарной робототехники «ЭФЭР», ООО ДОК «Калевала», Петрозаводский государственный университет и IT-парк, встретились с врио главы республики.





Также 6 марта состоялась расширенная встреча в правительстве региона, в ходе которой Начальник Канцелярии иностранных дел Народного правительства провинции Фуцзянь г-н Ван Тяньмин отметил, что Карелия очень гармоничный, открытый регион с уникальной природой, наличием хорошего задела инновационных разработок в промышленности и солидным уровнем развития вузовского образования и исследований. Все это дает большие надежды для дальнейшего сотрудничества между двумя регионами. Г-н Ван Тяньмин выделил перспективные направления для сотрудничества между Республикой Карелия и провинцией Фуцзянь: туризм, образование и торгово-экономическое сотрудничество.





В провинции Фуцзянь расценивают Карелию как перспективное направление развития туризма, в то время как Фуцзянь сможет стать для жителей нашего региона новым туристическим маршрутом.





Г-н Ван Тяньмин отметил на примере ПетрГУ, что в Карелии активно ведутся научные разработки и они бы хотели развернуть сотрудничество в этой сфере. С их стороны университеты Фуцзяня ждут карельских студентов для обучения китайскому языку.





Говоря о торгово-экономических связях и инвестиционном взаимодействии, г-н Ван Тяньмин рассказал, что Фуцзянь обладает большим опытом инвестиций в зарубежные проекты, пока преимущественно в страны Юго-Восточной Азии. Также было отмечено, что Карелия обладает богатыми природными ресурсами, в том числе большими запасами гранита.





Заместитель Генерального директора корпорации развития и инвестиций провинции Фуцзянь г-н Линь Чун назвал интересующие их отрасли: проекты в сфере гидроэнергетики и ветроэнергетики, деревообработка, комплексное использование природного газа, горнорудные месторождения.





С карельской стороны с приветственным словом выступил заместитель премьер-министра Республики Карелия Юрий Савельев. Он выразил большие надежды на плодотворное сотрудничество с провинцией Фуцзянь. И.о. министра экономического развития и промышленности Евгений Жирнель презентовал основные направления развития и инвестиционные возможности Республики Карелия. Большой интерес у китайской делегации вызвали выступления компаний ООО НПО «ФинТек», ООО «Пеностек», группы компаний «Тоталл», АО «НордГидро», а также Ассоциация горнопромышленников Карелии.





Встреча завершилась подписанием Протокола о намерениях по установлению дружественных связей и Меморандума по итогам визита делегации провинции Фуцзянь в Республику Карелия. Стороны договорились об усилении информационного обмена о проводимых инвестиционных семинарах и ярмарках товаров, представляющих взаимный интерес, поддержке совместных проектов. Китайская сторона пригласила врио главы республики посетить провинцию Фуцзянь с ответным визитом, который может состояться на полях Саммита БРИКС.





07.03.2017