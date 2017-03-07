Ответил лично

На прямую линию врио главы Карелии за час поступило 45 звонков

Артур Парфенчиков провел свою первую прямую линию в качестве руководителя региона. В течение часа на многоканальный телефон в правительстве республики поступило 45 звонков. Новый руководитель региона лично ответил на 12 вопросов граждан и пообщался в режиме видеосвязи с главами районов.





Артур Парфенчиков отметил, что все вопросы, которые поступают на прямую линию, находятся в компетенции органов местного самоуправления, и общая цель всех руководителей - вести открытый диалог с гражданами, разъяснять людям суть проблем, слушать их, чтобы жителям городов и посёлков Карелии не приходилось по любому вопросу, даже самому простому, обращаться напрямую в правительство региона.





- У нас будет разработана специальная дорожная карта. Уже сегодня мы должны думать о том, как мы используем электронные сети, насколько наши сайты информативны и мы сами, все руководители, открыты для общения с населением. Есть такой принцип «делай, как я». Вы видите, что я нахожусь на прямой связи с гражданами и 24 часа в сутки получаю соответствующие уведомления. Это тот принцип, к которому должны приходить и вы, коллеги,- сказал Артур Парфенчиков главам районов.





В ближайшее время в правительстве региона будет введена практика проведения Дней единого приёма граждан: двери учреждения не закроются до последнего посетителя. Нововведения произойдут и в формате взаимодействия с муниципалитетами - с каждым из районов будет установлена видеоконференцсвязь, которая позволит оперативно и напрямую обсуждать те проблемы, которые волнуют жителей республики.





Одна из самых актуальных тем для наших граждан - расселение аварийного жилья. В города Сортавала и Кемь, откуда поступили вопросы по реализации программы и претензии к качеству уже сданных домов, Артур Парфенчиков направил экспертов Государственной жилищной инспекции и Министерства строительства, ЖКХ и энергетики республики, чтобы специалисты на месте смогли проанализировать ситуацию.





- Я прошу всех глав районов впредь осуществлять мониторинг тех объектов, которые мы вводим в рамках программы расселения аварийного фонда. Если будут возникать вопросы, связанные с качеством жилья, немедленно нам сигнализируйте об этом, мы сразу будем принимать меры, - подчеркнул новый руководитель региона.





Жители Медвежьегорска больше всего обеспокоены отсутствием в городе современных очистных сооружений. По заверению местных властей, проблема безопасности питьевой воды находится в стадии решения. В сентябре 2017 года в Медгоре будет введена в эксплуатацию станция по очистке воды – на этот проект из республиканского бюджета выделено 30 миллионов рублей. Стоимость строительства полноценных очистных сооружений в разы выше – до 400 миллионов рублей. Для реализации соответствующих программ необходимо федеральное финансирование, и Артур Парфенчиков предложил главам шести районов, для которых вопрос качества воды наиболее актуален, продолжать эту работу в тесном контакте.





В ответ на просьбу установить комфортное автобусное сообщение между Медвежьегорском и Костомукшей врио губернатора сообщил, что сейчас правительство региона готовит документацию к новому конкурсу на организацию автобусных и пассажирских перевозок. Артур Парфенчиков предложил районным администрациям обобщить все предложения и нарекания граждан по графикам движения пассажирских автобусов. Главный критерий – качество транспортных средств и обеспечение безопасности эксплуатации, уровня водительского состава со стороны компаний-перевозчиков.





Жители Петрозаводска следят за отбором проектов по программе «Комфортная городская среда», готовы осуществлять общественный контроль за реализацией проекта «Сто дорог Карелии» и вносят конкретные предложения по благоустройству города.





Под личным контролем врио главы республики уже находятся проблемы сельхозпредприятий, в частности Медвежьегорского молокозавода. В ближайшие планы правительства Карелии входит инспекция Пряжинского предприятия - именно там региональное министерство сельского хозяйства отчитается о своей работе в 2016 году.





- В основном, отчеты министерств сейчас будем проводить, что называется, «на земле» - с привлечением граждан, работников тех отраслей, в ведение которых входит деятельность того или иного министерства, - сказал Артур Парфенчиков.





07.03.2017