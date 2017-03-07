Необходимое благоустройство

Мэрия Петрозаводска хочет сменить арендатора Парка культуры и отдыха

Власти карельской столицы намерены в судебном порядке расторгнуть нынешний договор аренды одного из самых популярных общественных мест отдыха.





Накануне прошла «Прямая линия» врио главы Карелии, в ходе которой Артур Парфенчиков ответил на вопросы жителей региона. Некоторые из вопросов касались Петрозаводска, чтобы ответить на них в разговору подключалась мэр карельской столицы.





Так, поводом для обращения на «Прямую линию» стало состояние городского парка культуры и отдыха. Горожан беспокоит нынешнее состояние популярного места для прогулок.





- Администрация намерена расторгнуть договор с арендатором – парк был сдан в аренду на 49 лет. Соответствующее исковое заявление планируется направить в суд в начале апреля. Основание для расторжения договора – незаконное строительство в парке, - рассказала Ирина Мирошник, отвечая на вопрос.





Кроме того, Артур Парфенчиков сообщил, что после расторжения договора правительство Карелии совместно с городской властью будет заниматься поиском инвесторов для развития и благоустройства парка.





07.03.2017