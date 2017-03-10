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10.03.2017

Новый этап

Центр «Подросток» в Петрозаводске переименовали в Молодежный центр «Смена»

У муниципальной организации теперь не только новое название, но и новый сайт.

С 23 февраля центр «Подросток» официально изменил свое название на Молодежный центр «Смена». Об этом рассказал директор Денис Довольнов.

- Согласно Концепции развития центра мы планируем оказывать молодым людям содействие в их профессиональном развитии, способствовать их самоопределению, самостоятельности и приобретению необходимого опыта для взрослой жизни. Молодежь – это полноправные жители города, которые могут самостоятельно влиять как на свое развитие, так и на окружающую действительность. В новом названии центра мы отразили смысл этих перемен.

Также большое внимание уделяется новому фирменному стилю, который будет помогать специалистам по работе с молодежью максимально наглядно представлять содержание деятельности центра.

- Современная молодежь ценит хороший дизайн, и так называемая атмосферность становится весьма существенным критерием при выборе места проведения досуга, мероприятия, проекта. Наш новый стиль можно увидеть и в социальных сетях, и на нашем сайте, - отметил Денис Довольнов.

У Молодежного центра «Смена» появился новый сайт, новый адрес электронной почты: smenaptz@gmail.com, новый телефон для связи: 8 (900) 459 89 77.


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  • Небось патриотических личинок там воспитывают, рассказывают как финны на нас в 39 году напали, да как шахтеры даунбасса нашли оружие прямо в шахтах... (Гость)
    10.03.2017 18:05:35
    +1 -1
  • Лучше бы рок-клуб открыли, балалаечники (Гость)
    11.03.2017 06:44:41
    +1 -1

  • Лучше бы рок-клуб открыли, балалаечники

    Сначала он играет джаз, а завтра путен в жопу даст.. (Гость)
    11.03.2017 07:45:56
    +1 -1
  • Модера надо чморить конкретно. Сидит там дрищ прыщавый или тупая мокрощелка и трёт всё подряд. На большее ума не хватает и никуда не берут (Гость)
    11.03.2017 08:06:26
    +1 -1
  • Зашел на этот сайт, ознакомился со списком платных услуг. Эту контору пора разогнать. (Гость)
    11.03.2017 10:56:35
    +1 -1


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