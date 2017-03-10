10.03.2017
Новый этап
Центр «Подросток» в Петрозаводске переименовали в Молодежный центр «Смена»
У муниципальной организации теперь не только новое название, но и новый сайт.
С 23 февраля центр «Подросток» официально изменил свое название на Молодежный центр «Смена». Об этом рассказал директор Денис Довольнов.
- Согласно Концепции развития центра мы планируем оказывать молодым людям содействие в их профессиональном развитии, способствовать их самоопределению, самостоятельности и приобретению необходимого опыта для взрослой жизни. Молодежь – это полноправные жители города, которые могут самостоятельно влиять как на свое развитие, так и на окружающую действительность. В новом названии центра мы отразили смысл этих перемен.
Также большое внимание уделяется новому фирменному стилю, который будет помогать специалистам по работе с молодежью максимально наглядно представлять содержание деятельности центра.
- Современная молодежь ценит хороший дизайн, и так называемая атмосферность становится весьма существенным критерием при выборе места проведения досуга, мероприятия, проекта. Наш новый стиль можно увидеть и в социальных сетях, и на нашем сайте, - отметил Денис Довольнов.
У Молодежного центра «Смена» появился новый сайт
, новый адрес электронной почты: smenaptz@gmail.com, новый телефон для связи: 8 (900) 459 89 77.