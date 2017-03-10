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10.03.2017

Происшествия на дороге

Двое человек пострадали на дорогах Карелии за сутки

В республике произошли две аварии, в которых травмы получили 33-летняя и 19-летняя женщины.

Первый инцидент случился в Костомукше на улице Интернациональной в районе дома №10. По предварительным данным, водитель, управляя автомобилем Mercedes-Benz, сбил пешехода – 33-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате происшествия жительница Города горняков получила травмы.

Вторая авария произошла на 204-м километре дороги Кочкома – Госграница. Водитель на машине Skoda Rapid улетел в кювет, после чего иномарка перевернулась. В результате пострадала 19-летняя пассажирка, рассказали в ГИБДД Карелии.


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