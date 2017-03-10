Спортивный комплекс «Волна» приглашает всех на «Аква-фитнес марафон»

«Аква-фитнес марафон»- мероприятие, которое состоится во дворце спорта «Волна». Здесь все желающие смогут испытать свой организм необычными силовыми упражнениями в воде.





Сегодня следить за своим здоровьем и фигурой не только полезно, но и модно, однако возможность сделать это из-за отсутствия спортивных комплексов есть далеко не у всех. В этом смысле жителям Северной столицы повезло больше остальных, особенно той части петербуржцев, которые проживают в Московском районе Питера. Дело в том, что именно в этом месте располагается ультрасовременный дворец спорта «Волна» в котором имеется 25-метровый бассейн с шестью дорожками, глубиной от 0,8 до 5 метров. Кроме того, в спорткомплексе имеется современный тренажерный зал, сауна, а также комфортабельные раздевалки и душевые; центрифуги для сушки купальников, фены и многое другое.





Виды занятий





В спортивном комплексе проходят занятия по плаванию, аквааэробике, фитнесу. Причем на занятия в спортивном комплексе могут записаться и взрослые, и дети. Упражнения проходят под бдительным контролем профессиональных инструкторов, которые составят индивидуальную программу упражнений для избавления от лишних килограммов или для наращивания мышечной массы.





Индивидуальная программа и постоянный контроль со стороны инструкторов позволяют гарантировать высокую эффективность упражнений и их абсолютную безопасность для здоровья занимающегося.





Аква-фитнес марафон





Многие посетители в целях экономии записываются только на один тип занятий – например, мужчины чаще всего занимаются силовыми упражнениями в тренажерном зале, а женщины – фитнесом в игровом зале. Но это не значит, что они не хотели бы попробовать себя в новых занятиях, например, в аквафитнесе. Возможность испытать себя в этом виде упражнений, причем абсолютно бесплатно, появилась благодаря акции "Аква-фитнес марафон", который состоится 14 февраля 2017 года. Стать участниками этой программы могут любые клиенты клуба с действующими абонентами всех типов. Более подробную информацию об этой программе можно узнать на странице http://www.volnasport.ru/novosti/akva-fitnes-marafon.html





Желающим пройти по этой программе необходимо предварительно записаться. Заранее записаться на курс обучения можно или связавшись с администратором по телефону, или с помощью приложения. Каким бы способом вы ни воспользовались, программа «Аква-фитнес марафон» откроет перед посетителями дворца спорта «Волна» новые горизонты своего физического развития.





10.03.2017