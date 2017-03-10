Проверки продолжаются

Врио главы Карелии пригрозил санкциями подрядчику по переселению аварийного фонда

Артур Парфенчиков осмотрел дома, которые по программе переселения аварийного жилья построила фирма «Дальпитерстрой».





Врио губернатора побывал в новых жилых зданиях в поселке Чална Пряжинского района. Подрядчиком по этим домам выступает компания «Дальпитерстрой». Руководитель региона зашел в дома №№ 9 и 11 по улице Светлая, построенные в рамках первого этапа текущей программы переселения. Жильцы пожаловались на плесень в квартирах, а также на мелкие недоделки: где-то не работает розетка, где-то не хватает полотенцесушителя, где-то в ванной недостаточно надежно смонтирована сантехника.













По мнению Артура Парфенчикова, мелкие недочеты застройщик мог уже давно устранить самостоятельно. Он дал поручение Минстрою совместно с подрядчиком и местной администрацией провести обход квартир и составить перечень недостатков, после чего принять меры.





- Давайте поответственнее, чтобы я вас по мелочам не гонял, - четко обозначил врио главы Карелии.





Что касается возникновения плесени, то здесь Артур Парфенчиков разделил возмущение жителей.





- Понятно, что есть проблемы, связанные со сроками стройки, и это дает свои отрицательные последствия. Мы видим, что стены влажные, образуется конденсат. Отсюда проблемы с обоями, с плесенью. Мы можем сейчас сделать ремонт, но, вероятнее всего, из-за влажности плесень появится снова. Поэтому сейчас нужно купировать проблему, регулярно проводить санобработку, а летом, после окончательной просушки зданий, сделать людям дополнительный ремонт, - отметил Артур Парфенчиков.













На выполнение поручений руководитель региона дал срок до 1 сентября, пообещав лично приехать и проверить устранение недочетов. Также Артур Парфенчиков сообщил, что в случае неисполнения требований к подрядчику применят штрафные санкции.





10.03.2017