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10.03.2017

Проверки продолжаются

Врио главы Карелии пригрозил санкциями подрядчику по переселению аварийного фонда

Артур Парфенчиков осмотрел дома, которые по программе переселения аварийного жилья построила фирма «Дальпитерстрой».

Врио губернатора побывал в новых жилых зданиях в поселке Чална Пряжинского района. Подрядчиком по этим домам выступает компания «Дальпитерстрой». Руководитель региона зашел в дома №№ 9 и 11 по улице Светлая, построенные в рамках первого этапа текущей программы переселения. Жильцы пожаловались на плесень в квартирах, а также на мелкие недоделки: где-то не работает розетка, где-то не хватает полотенцесушителя, где-то в ванной недостаточно надежно смонтирована сантехника.



По мнению Артура Парфенчикова, мелкие недочеты застройщик мог уже давно устранить самостоятельно. Он дал поручение Минстрою совместно с подрядчиком и местной администрацией провести обход квартир и составить перечень недостатков, после чего принять меры.

- Давайте поответственнее, чтобы я вас по мелочам не гонял, - четко обозначил врио главы Карелии.

Что касается возникновения плесени, то здесь Артур Парфенчиков разделил возмущение жителей.

- Понятно, что есть проблемы, связанные со сроками стройки, и это дает свои отрицательные последствия. Мы видим, что стены влажные, образуется конденсат. Отсюда проблемы с обоями, с плесенью. Мы можем сейчас сделать ремонт, но, вероятнее всего, из-за влажности плесень появится снова. Поэтому сейчас нужно купировать проблему, регулярно проводить санобработку, а летом, после окончательной просушки зданий, сделать людям дополнительный ремонт, - отметил Артур Парфенчиков.



На выполнение поручений руководитель региона дал срок до 1 сентября, пообещав лично приехать и проверить устранение недочетов. Также Артур Парфенчиков сообщил, что в случае неисполнения требований к подрядчику применят штрафные санкции.


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  • А вчерась это писали, где правда?
     
    Жители республики, которым в Чалне достались квартиры по программе переселения из аварийного фонда, смогли откровенно рассказать о проблемах новостроек врио губернатора.
     
    Руководитель региона побывал в поселке Чална Пряжинского района, где проверил качество домов, построенных АО «Карелстроймеханизация» по программе переселения. Врио главы республики поинтересовался у первых жильцов их мнением по поводу нового жилья.
     
    Пенсионерка Юлия Алексеевна Дребисова первой въехала в новую квартиру. Она не только тепло отозвалась о качестве и комфорте своего нового жилья, но и спела Артуру Парфенчикову частушку о том, что ее жизнь в новом доме налаживается.
     
    — Не думала, что когда-нибудь буду жить в новом благоустроенном жилье, - поделилась она с руководителем республики. – Спасибо!
     
    Всего в новые дома, построенные АО «Карелстроймеханизация», переедут более 600 человек. В апреле текущего года в поселке будет сдан в эксплуатацию еще один дом и на этом в Чалне реализация программы переселения будет завершена. Существенных нареканий к новостройкам у жильцов нет, за исключением одной. Как выяснилось в ходе визита, люди беспокоятся за возможные проблемы с водоснабжением. Существующих мощностей недостаточно для нормального обеспечения водой новостроек. Для того чтобы данная услуга подавалась будущим жильцам качественно, необходимо построить резервуары временного хранения воды. Артур Парфенчиков поручил решить этот вопрос до того, как последний дом будет введен в эксплуатацию.
    (Гость)
    10.03.2017 11:53:45
    +1 1-1


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