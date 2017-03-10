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Благотворительный экологический фестиваль хотят провести в Карелии

Врио губернатора встретился с новым председателем правления компании Segezha Group Камилем Закировым. Руководитель региона поддержал инициативу Благотворительного фонда «Система» о проведении в республике фестиваля, приуроченного к Году экологии.





Камиль Закиров и Артур Парфенчиков обсудили перспективы развития лесопромышленного холдинга, который в совокупности до 2020 года планирует инвестировать в регион порядка 27 миллиардов рублей.





- Эти средства идут на модернизацию существующих активов и строительство новых объектов. На Сегежском комбинате мы модернизируем варочную установку, реконструируем бумажную фабрику и делаем новую бумагоделательную машину, первую за 25 лет. Это суперважная стройка для всей индустрии, - отметил Камиль Закиров.





Артур Парфенчиков выразил готовность взаимодействовать с АФК «Система», компанией Segezha Group и оказывать всяческую поддержку их инициативам на территории Карелии. В рабочий план врио главы республики на апрель уже включено посещение производства в Сегеже.





Председатель правления Благотворительного фонда «Система» Елена Чернышкова выступила с предложением провести в Карелии благотворительный фестиваль. У компании есть опыт успешной реализации подобного масштабного проекта в одном из регионов своего присутствия - Республике Алтай.





Фестиваль, который пройдет в начале августа в нескольких городах Карелии, имеет экологическую направленность. Он задуман организаторами, чтобы привлечь в республику социальные инновационные программы, направленные на улучшение качества жизни населения, в том числе в моногородах.





Более подробно вопросы организации Благотворительного экологического фестиваля обсудят в рамках рабочей группы, созданной в правительстве региона.





- Мы заинтересованы в том, чтобы благотворительные программы бизнеса были максимально реализованы в Карелии, – подчеркнул Артур Парфенчиков.





Добавим, что компания Segezha Group – крупный инвестор, который на сегодняшний день вложил в экономику региона более 16,5 миллиарда рублей.





10.03.2017