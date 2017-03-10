Забота о других

Бездомных в Петрозаводске бесплатно накормят и снабдят одеждой

В карельской столице в очередной раз проведут акцию «Экстренная помощь» для людей, которые остались без крова.





На базе центра «Истоки» 16 и 17 марта снова пройдет общегородская акция для бездомных граждан «Экстренная помощь». С 9.00 до 15.00 по адресу улица Кооперативная, 7а людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, а также лицам без определенного места жительства предоставят социальную и медицинскую помощь. Им проведут флюорографическое обследование, консультации врача-терапевта, юриста, психолога, консультации специалистов по социальной работе по оформлению (восстановлению) документов, сделают бесплатные прививки против инфекционных заболеваний, обеспечат горячим питанием и одеждой.





Во время акции медобследование нуждающихся проведут специалисты ГБУЗ «Городская поликлиника №2» и ГБУЗ «Республиканский противотуберкулезный диспансер». В дни мероприятий бездомных граждан до учреждения будут отвозить бесплатно.





Адреса стоянки автобуса 16 и 17 марта 2017 года (время стоянки – 5 минут):





09.00 - почтовое отделение микрорайона Соломенное;

09.45 - остановка у магазина «Магнит» в микрорайоне Древлянка (бывший магазин «Находка» и Древлянский рынок);

10.00 - Автовокзал (центральный вход) – ул. Чапаева, 3;

10.30 - остановка «Больница скорой медицинской помощи» (ул. Кирова, 40);

11.00 - остановка «Улица Сорокская» (напротив НУЗ «Отделенческая клиническая больница на ст. Петрозаводск»);

11.30 - Кафедральный собор во имя Александра Невского (у центральных ворот) – пр. А. Невского, 32;

12.00 - Крестовоздвиженский собор (у центральных ворот) – ул. Правды;

12.20 - конечная остановка на ул.Кемская.





- Уважаемые горожане, вы можете оказать содействие в проведении акции, предоставив информацию о ней тем, кто нуждается в помощи. Кроме того, возможно, в вашем доме найдется мужская одежда и обувь в хорошем состоянии, которая не требуется членам вашей семьи, но будет так необходима нуждающимся гражданам. Телефон для справок 73-13-55, - отметили в мэрии.





10.03.2017