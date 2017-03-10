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10.03.2017

Забота о других

Бездомных в Петрозаводске бесплатно накормят и снабдят одеждой

В карельской столице в очередной раз проведут акцию «Экстренная помощь» для людей, которые остались без крова.

На базе центра «Истоки» 16 и 17 марта снова пройдет общегородская акция для бездомных граждан «Экстренная помощь». С 9.00 до 15.00 по адресу улица Кооперативная, 7а людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, а также лицам без определенного места жительства предоставят социальную и медицинскую помощь. Им проведут флюорографическое обследование, консультации врача-терапевта, юриста, психолога, консультации специалистов по социальной работе по оформлению (восстановлению) документов, сделают бесплатные прививки против инфекционных заболеваний, обеспечат горячим питанием и одеждой.

Во время акции медобследование нуждающихся проведут специалисты ГБУЗ «Городская поликлиника №2» и ГБУЗ «Республиканский противотуберкулезный диспансер». В дни мероприятий бездомных граждан до учреждения будут отвозить бесплатно.

Адреса стоянки автобуса 16 и 17 марта 2017 года (время стоянки – 5 минут):

09.00 - почтовое отделение микрорайона Соломенное;
09.45 - остановка у магазина «Магнит» в микрорайоне Древлянка (бывший магазин «Находка» и Древлянский рынок);
10.00 - Автовокзал (центральный вход) – ул. Чапаева, 3;
10.30 - остановка «Больница скорой медицинской помощи» (ул. Кирова, 40);
11.00 - остановка «Улица Сорокская» (напротив НУЗ «Отделенческая клиническая больница на ст. Петрозаводск»);
11.30 - Кафедральный собор во имя Александра Невского (у центральных ворот) – пр. А. Невского, 32;
12.00 - Крестовоздвиженский собор (у центральных ворот) – ул. Правды;
12.20 - конечная остановка на ул.Кемская.

- Уважаемые горожане, вы можете оказать содействие в проведении акции, предоставив информацию о ней тем, кто нуждается в помощи. Кроме того, возможно, в вашем доме найдется мужская одежда и обувь в хорошем состоянии, которая не требуется членам вашей семьи, но будет так необходима нуждающимся гражданам. Телефон для справок 73-13-55, - отметили в мэрии.


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  • Ага. Судя по фото купола и перстни тоже бесплатно наколют. (Гость)
    10.03.2017 12:59:18
    +1 1-1


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