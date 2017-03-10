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10.03.2017

Чистят ряды

Количество работников в госорганах существенно сократили в Карелии

За год в республике сократили численность работников органов госвласти на 149 единиц и органов местного самоуправления на 55 единиц.

В Карелии в 2016 году проведено сокращение численности работников органов государственной власти в количестве 149 единиц, в том числе работников органов исполнительной власти - 102 единицы (или 8% от общей численности), численности депутатов Заксобрания, имеющих право работать на профессиональной постоянной основе, - 33 единицы и работников аппарата Законодательного собрания – 14 единиц.

Сокращение численности работников органов местного самоуправления составило 55 единиц (или 3% от общей численности). Основное сокращение проведено в Петрозаводском городском округе и Прионежском районе - 20 и 19 единиц соответственно, в Костомукшском городском округе, Пудожском и Сегежском районах - по четыре единицы. Количество органов местного самоуправления увеличено на две единицы. Созданы Совет Кемского городского поселения и Контрольно-счетный орган Кондопожского района.


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