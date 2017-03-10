Необходимые меры

Парковку по ночам ограничат около ТЦ «КЕЙ» в Петрозаводске

Для эффективной уборки и содержания парковочной площадки около ТЦ «КЕЙ» решено установить дорожные знаки, ограничивающие стоянку автомобилей по ночам.





С 4 апреля 2017 года в карельской столице ограничат стоянку транспорта в ночное время на территории парковочной площадки ТЦ «КЕЙ» на улице Красноармейская, дом № 25. Здесь установят дорожные знаки 5.27 «Зона с ограничением стоянки», 5.28 «Конец зоны с ограничением стоянки» в период времени с 23:30 до 07:30, чтобы обеспечить беспрепятственную уборку и содержание парковочной площадки.





10.03.2017