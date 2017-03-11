Внимание, розыск!

Полиция Петрозаводска разыскивает подозреваемого в краже мужчину

Сотрудники МВД карельской столицы просят помощи в поисках возможного злоумышленника.





Правоохранители города разыскивают Геннадия Вячеславовича Ефремова 1987 года рождения. Его подозревают в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 Уголовного кодекса РФ (кража).





Всех, кто располагает информацией о местонахождении разыскиваемого, просят сообщить ее в полицию по телефонам: 89114005737 или 89114185597.





10.03.2017