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10.03.2017

Трагедия на дороге

Мужчина скончался под колесами лесовоза в Карелии

Смертельная авария произошла в Пудожском районе, водитель с места ДТП скрылся.

Сегодня, 10 марта, около 14 часов на дороге Семеново – Пудож в деревне Филимоновская водитель, управляя, предположительно, лесовозом Volvo, сбил мужчину, находившегося в это время на остановке. От полученных ранений пешеход скончался на месте происшествия.

Водитель скрылся с места ДТП, о случившемся в ГИБДД не сообщил. Сейчас ведется розыск автомобиля и устанавливается личность водителя. Также устанавливается личность погибшего. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, обстоятельства произошедшего выясняются.


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