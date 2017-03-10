Трагедия на дороге

Мужчина скончался под колесами лесовоза в Карелии

Смертельная авария произошла в Пудожском районе, водитель с места ДТП скрылся.





Сегодня, 10 марта, около 14 часов на дороге Семеново – Пудож в деревне Филимоновская водитель, управляя, предположительно, лесовозом Volvo, сбил мужчину, находившегося в это время на остановке. От полученных ранений пешеход скончался на месте происшествия.





Водитель скрылся с места ДТП, о случившемся в ГИБДД не сообщил. Сейчас ведется розыск автомобиля и устанавливается личность водителя. Также устанавливается личность погибшего. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, обстоятельства произошедшего выясняются.





10.03.2017