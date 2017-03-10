Весенняя эпопея

Ямочный ремонт сегодня начнут в Петрозаводске

Спецтехника ночью выйдет на проспект Ленина, улицы Куйбышева и Ленинградскую.





Сегодня подрядчик приступит к ремонту ям в карельской столице. Работники организации «Техрент» собираются заделывать выбоины холодным асфальтом. Современная технология укладки таким способом позволяет проводить работы даже при минусовых температурах.





Также в ближайшее время будут отремонтированы ямы на следующих улицах города: Антикайнена, Мерецкова, Кирова, Заводской, "Правды", Ригачина, проспектах Октябрьском, Невского и других городских магистралях.





Администрация Петрозаводска обращается к автолюбителям с просьбой не превышать скорость, соблюдать дистанцию на ремонтируемых участках дорог, быть внимательными, так как работы планируется производить преимущественно по ночам.





10.03.2017