10.03.2017
Весенняя эпопея
Ямочный ремонт сегодня начнут в Петрозаводске
Спецтехника ночью выйдет на проспект Ленина, улицы Куйбышева и Ленинградскую.
Сегодня подрядчик приступит к ремонту ям в карельской столице. Работники организации «Техрент» собираются заделывать выбоины холодным асфальтом. Современная технология укладки таким способом позволяет проводить работы даже при минусовых температурах.
Также в ближайшее время будут отремонтированы ямы на следующих улицах города: Антикайнена, Мерецкова, Кирова, Заводской, "Правды", Ригачина, проспектах Октябрьском, Невского и других городских магистралях.
Администрация Петрозаводска обращается к автолюбителям с просьбой не превышать скорость, соблюдать дистанцию на ремонтируемых участках дорог, быть внимательными, так как работы планируется производить преимущественно по ночам.