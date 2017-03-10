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10.03.2017

Весенняя эпопея

Ямочный ремонт сегодня начнут в Петрозаводске

Спецтехника ночью выйдет на проспект Ленина, улицы Куйбышева и Ленинградскую.

Сегодня подрядчик приступит к ремонту ям в карельской столице. Работники организации «Техрент» собираются заделывать выбоины холодным асфальтом. Современная технология укладки таким способом позволяет проводить работы даже при минусовых температурах.

Также в ближайшее время будут отремонтированы ямы на следующих улицах города: Антикайнена, Мерецкова, Кирова, Заводской, "Правды", Ригачина, проспектах Октябрьском, Невского и других городских магистралях.

Администрация Петрозаводска обращается к автолюбителям с просьбой не превышать скорость, соблюдать дистанцию на ремонтируемых участках дорог, быть внимательными, так как работы планируется производить преимущественно по ночам.


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  • давно пора (Гость)
    10.03.2017 16:01:55
    +1 -1
  • При нынешней администрации и ночью будут работать-это похвально!. евсей (Гость)
    10.03.2017 16:10:54
    +1 -1
  • А чё Ленинградская уже разваливается?
    Ведь ещё и года не прошло, а где ГАРАНТИЯ ??? (Гость)
    10.03.2017 17:23:05
    +1 1-1
  • Лужи отсосите для начала (Гость)
    10.03.2017 17:52:38
    +1 -1
  • все очень и очень убого - ямочный ремонт, "холодный" асфальт, даже при минусовых температурах.. Когда у людей глаза откроются??? (Гость)
    11.03.2017 06:42:41
    +1 1-1


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