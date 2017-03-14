Испытание для школьников

Карелия готова к проведению государственной итоговой аттестации

В этом году в республике ГИА пройдут 6160 девятиклассников, 3184 одиннадцатиклассника, 376 выпускников прошлых лет и 112 студентов системы среднего профессионального образования.





Досрочный период сдачи ЕГЭ начинается 23 марта, в нем примут участие 129 выпускников прошлых лет и 54 учащихся учреждений среднего профессионального образования. Акты готовности пунктов проведения экзаменов уже подписаны, все необходимое технологическое оборудование протестировано.





Как отметил министр образования Карелии Александр Морозов, государственная итоговая аттестация проходит в штатном режиме. В течение учебного года проведена достаточно серьезная информационная кампания: в сентябре теме ГИА были посвящены классные часы и школьные собрания, в октябре и декабре в несколько этапов прошло республиканское родительское собрание. В феврале Карелия приняла участие во Всероссийской встрече руководителей Рособрнадзора с родителями и в акции «День сдачи ЕГЭ родителями».





- В последние годы мы видим, что тревожность у детей, сдающих единый госэкзамен, гораздо меньше, чем у родителей выпускников. И родительские собрания, и «родительский ЕГЭ», который позволяет понять всю технологию проведения единого государственного экзамена, и Всероссийская встреча с руководителями Рособрнадзора помогают эту тревожность снять, - подчеркнул Александр Морозов.





В регионе работает традиционная «горячая линия»: по телефону 717-327 уже сейчас можно получить ответы на вопросы, касающиеся организации государственной итоговой аттестации. Информация по ГИА размещена на сайте министерства образования Карелии и портале единого государственного экзамена в республике http://ege.karelia.ru. Вопросы можно задавать и по электронной почте ege_help@minedu.karelia.ru





По словам Александра Морозова, в этом году изменения произошли в государственной итоговой аттестации девятиклассников: все четыре экзамена, которые должны сдать ребята, - два обязательных (русский язык и математика) и два по выбору - будут учитываться при выдаче аттестата. Исправить неудовлетворительные оценки можно дважды - во второй половине июня и в начале сентября.





Нововведения в ЕГЭ 2017 года заключаются в отказе от выбора вариантов ответов по физике, химии и биологии, сокращении количества заданий по биологии и химии, увеличении продолжительности экзамена по биологии, а также небольшом изменении бланка регистрации ЕГЭ.





- Экзамен серьёзный, не лотерея. Практически из всех контрольных измерительных материалов по предметам исключены вопросы с вариантами ответов и, соответственно, для того чтобы сдать единый госэкзамен, нужно знать учебный материал, - сказал министр образования республики.





В 2014 году Карелия сделала ставку на повышение качества образования, и результаты этой работы, по мнению Александра Морозова, уже ощутимы, в том числе в увеличении доли высокобалльных работ в регионе. Наилучшие результаты по русскому языку демонстрируют Петрозаводский городской округ, Лоухский и Сегежский районы, по математике - Петрозаводский городской округ. 35 работ ЕГЭ в прошлом году были оценены на 100 баллов. Количество стобалльников ЕГЭ растёт не только в крупных городах, но и в районах Карелии.

- Наши выпускники сдают экзамены на уровне среднероссийских показателей или чуть выше их, - отметил Александр Морозов.





По результатам мониторинга готовности пунктов проведения экзаменов и систем видеонаблюдения, осуществляемого Рособрнадзором, Карелия находится в «зелёной зоне»: работа организована без сбоев и замечаний. Будет открыто 77 пунктов проведения экзаменов для 9 классов, в том числе два в учреждениях исполнения наказаний, и 46 пунктов ЕГЭ, из них четыре - в УФСИН.





Как и в 2016 году, ЕГЭ обеспечат видеонаблюдением в онлайн-режиме. В 34 пунктах проведения экзамена планируется использовать технологию печати и сканирования экзаменационных материалов. В следующем году благодаря гранту Рособрнадзора эта удобная технология будет применяться во всех 46 пунктах проведения ЕГЭ.





14.03.2017