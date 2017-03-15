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15.03.2017

Продуктовая корзина

Лук, картофель и морковь почти месяц растут в цене в Карелии

Некоторые овощи в магазинах республики дорожают каждую неделю.

За период с 7 по 13 марта 2017 в регионе среди плодоовощной продукции увеличилась стоимость репчатого лука, картофеля, моркови. Они подорожали на 0,9% и 0,8% соответственно. Также на 0,9% выросла цена мороженой неразделанной рыбы, питьевого цельного пастеризованного молока жирности 2,5-3,2% и пшена.

В то же время снизилась стоимость свежих помидоров и яблок на 4,0% и 1,5% соответственно. Среди других наблюдаемых продовольственных товаров на 1,2% подешевели куриные яйца.

Цена на автомобильный бензин марки АИ-95 и выше увеличилась на 0,1%.


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  • цены растут на востребованные населением продукты - на мясо и молоко ведь не растут (Гость)
    15.03.2017 13:21:51
    +1 1-1
  • Православненько ! (Гость)
    15.03.2017 14:20:02
    +1 -1-1
  • Православненько ! (Гость)
    15.03.2017 14:23:18
    +1 -1
  • Да пофиг. Тупа вата пусть жрет кашу, турнепс и духовные скрепы на своих патрионутых сходняках (Гость)
    15.03.2017 14:53:41
    +1 -1


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