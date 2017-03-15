Продуктовая корзина

Лук, картофель и морковь почти месяц растут в цене в Карелии

Некоторые овощи в магазинах республики дорожают каждую неделю.





За период с 7 по 13 марта 2017 в регионе среди плодоовощной продукции увеличилась стоимость репчатого лука, картофеля, моркови. Они подорожали на 0,9% и 0,8% соответственно. Также на 0,9% выросла цена мороженой неразделанной рыбы, питьевого цельного пастеризованного молока жирности 2,5-3,2% и пшена.





В то же время снизилась стоимость свежих помидоров и яблок на 4,0% и 1,5% соответственно. Среди других наблюдаемых продовольственных товаров на 1,2% подешевели куриные яйца.





Цена на автомобильный бензин марки АИ-95 и выше увеличилась на 0,1%.





15.03.2017