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15.03.2017

Рабочие поездки

Руководитель Карелии побывает в Медвежьегорском, Калевальском и Кемском районах

Артур Парфенчиков посетит Медвежьегорский молокозавод и встретиться с жителями Калевальского района.

В ходе визита Артур Парфенчиков познакомится с работой производственных предприятий, проведет встречи с трудовыми коллективами и местными жителями, а также проверит строящиеся и отреставрированные учреждения культуры.

В среду, 15 марта, врио Главы встретится с руководством и коллективом Медвежьегорского молокозавода.

На следующий день, 16 марта, в Костомукше запланировано посещение строящихся Центра культурного развития и Духовно-просветительского центра «Возрождение», встречи с коллективами АО «Карельский окатыш» и ООО «АЕК». После этого Артур Парфенчиков примет участие в заседании Совета Костомукшского городского округа и проведет совещание по вопросу создания в Костомукше территории опережающего социально-экономического развития. Кроме того, программа поездки включает осмотр объекта Программы поддержки местных инициатив «Светлый берег».

17 марта руководитель региона планирует побывать в Калевальском районе. Работа начнется с посещения Дома инженера Моберга, где пройдет встреча с коллективами ряда муниципальных учреждений.

После совещания с представителями малого и среднего бизнеса Артур Парфенчиков в местном Доме культуры пообщается с жителями Калевальского района. После этого врио губернатора посетит строительную площадку двух малых гидроэлектростанций «Белопорожская ГЭС-1» и «Белопорожская ГЭС-2» в Кемском районе.


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  • когда будет запланирована встреча генерал-губернатора РК Артура Парфенчикова,с жителями района Древлянка г.Петрозаводска.интересно было бы узнать планы губернатора РК,если они есть.... обыватель (Гость)
    15.03.2017 15:34:29
    +1 -1


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