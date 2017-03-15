Рабочие поездки

Руководитель Карелии побывает в Медвежьегорском, Калевальском и Кемском районах

Артур Парфенчиков посетит Медвежьегорский молокозавод и встретиться с жителями Калевальского района.





В ходе визита Артур Парфенчиков познакомится с работой производственных предприятий, проведет встречи с трудовыми коллективами и местными жителями, а также проверит строящиеся и отреставрированные учреждения культуры.





В среду, 15 марта, врио Главы встретится с руководством и коллективом Медвежьегорского молокозавода.





На следующий день, 16 марта, в Костомукше запланировано посещение строящихся Центра культурного развития и Духовно-просветительского центра «Возрождение», встречи с коллективами АО «Карельский окатыш» и ООО «АЕК». После этого Артур Парфенчиков примет участие в заседании Совета Костомукшского городского округа и проведет совещание по вопросу создания в Костомукше территории опережающего социально-экономического развития. Кроме того, программа поездки включает осмотр объекта Программы поддержки местных инициатив «Светлый берег».





17 марта руководитель региона планирует побывать в Калевальском районе. Работа начнется с посещения Дома инженера Моберга, где пройдет встреча с коллективами ряда муниципальных учреждений.





После совещания с представителями малого и среднего бизнеса Артур Парфенчиков в местном Доме культуры пообщается с жителями Калевальского района. После этого врио губернатора посетит строительную площадку двух малых гидроэлектростанций «Белопорожская ГЭС-1» и «Белопорожская ГЭС-2» в Кемском районе.





15.03.2017