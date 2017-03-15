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15.03.2017

Временные неудобства

Часть Соломенного в Петрозаводске отключат от электричества

«Прионежская сетевая компания» проводит работы по замене трансформатора и опоры электроснабжения в одном из районов города.

В связи с проведением работ АО «Прионежская сетевая компания» 15 марта планируется отключение электроэнергии по Громовской стороне жилого района Соломенное
В связи с проведением плановых работ по замене трансформатора на трансформаторной подстанции ТП-231 15 марта с 10:00 до 15:00 не будет электроэнергии по Ялгубскому шоссе, это Громовская сторона жилого района Соломенное.

Также в связи с проведением работ по замене опоры электроснабжения в районе дома № 12 по улице Пришвина 15 марта с 10:00 до 16:00 планируется отключить энергоснабжение на этом участке.


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  • Глубоко насрать на этих запаромных куркулей (Гость)
    15.03.2017 12:08:16
    +1 -1


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