Временные неудобства

Часть Соломенного в Петрозаводске отключат от электричества

«Прионежская сетевая компания» проводит работы по замене трансформатора и опоры электроснабжения в одном из районов города.





В связи с проведением работ АО «Прионежская сетевая компания» 15 марта планируется отключение электроэнергии по Громовской стороне жилого района Соломенное

В связи с проведением плановых работ по замене трансформатора на трансформаторной подстанции ТП-231 15 марта с 10:00 до 15:00 не будет электроэнергии по Ялгубскому шоссе, это Громовская сторона жилого района Соломенное.





Также в связи с проведением работ по замене опоры электроснабжения в районе дома № 12 по улице Пришвина 15 марта с 10:00 до 16:00 планируется отключить энергоснабжение на этом участке.





15.03.2017