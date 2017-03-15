Знакомство с краем

Карелия представила свой туристский потенциал Международной выставке

Республика приняла участие в выставке «Интурмаркет» в рамках единого стенда - острова межрегионального историко-культурного и туристского проекта «Серебряное ожерелье России».





Мероприятие проходило в Москве с 11 по 13 марта. На стенде, помимо туристического потенциала Карелии, были представлены такие регионы-участники проекта как Вологодская, Псковская, Мурманская области.





Гостей выставки представители нашей республики удивляли интерактивными программами, так делегация музея-заповедника «Кижи» организовал мастер-классы, а Информационный туристский центр провел викторину на знание фактов о Карелии. Победители получили сувенирную продукцию и сертификат на отдых в регионе от карельского туроператора.





В рамках Международной выставки «Интурмаркет» начальник управления по туризму Екатерина Биктимирова приняла участие во Всероссийском совещании с представителями органов исполнительной власти субъектов России в сфере туризма. Основными темами обсуждения стали повышение конкурентоспособности РФ на туристском рынке, продвижение туристского продукта на мировом и внутреннем туристском рынке, вопросы реализации Федеральной целевой программы по развитию туризма, а также планы работ по подготовке к высокому туристскому сезону.





С 14 по 16 марта 2017 года представители Карелии также принимают участие в 24-ой Московской международной выставке «Путешествия и туризм». Презентацию туристского потенциала республики проводит Информационный туристский центр. О туристских предложениях региона расскажут карельские туроператоры «Русский Север», «Калева тур» и другие, а также представители музея-заповедника «Кижи» и горного парка «Рускеала». Стенд региона традиционно пользуется большой популярностью среди гостей выставки.





15.03.2017