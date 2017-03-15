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15.03.2017

Сомнительные запасы

Правоохранители обнаружили взрывчатое вещество у жительницы Петрозаводска

Банку с «бездымным порохом» стражи закона нашли дома у нарушительницы. Возбуждено уголовное дело.

В полицию города поступило сообщение, что жительница района Соломенное незаконно хранит у себя дома взрывчатое вещество. Информация подтвердилась. Стражи порядка изъяли у 37-летней горожанки банку с так называемым «бездымным порохом». При это нарушительница не смогла объяснить, с какой целью она хранила его в помещении. Вещество направлено на экспертизу, сообщили в МВД Карелии.

По признакам состава преступления, предусмотренного статьей 222.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, возбуждено уголовное дело.


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