Сомнительные запасы

Правоохранители обнаружили взрывчатое вещество у жительницы Петрозаводска

Банку с «бездымным порохом» стражи закона нашли дома у нарушительницы. Возбуждено уголовное дело.





В полицию города поступило сообщение, что жительница района Соломенное незаконно хранит у себя дома взрывчатое вещество. Информация подтвердилась. Стражи порядка изъяли у 37-летней горожанки банку с так называемым «бездымным порохом». При это нарушительница не смогла объяснить, с какой целью она хранила его в помещении. Вещество направлено на экспертизу, сообщили в МВД Карелии.





По признакам состава преступления, предусмотренного статьей 222.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, возбуждено уголовное дело.





15.03.2017