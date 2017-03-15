Какие существуют держатели для штор и особенности их крепления

Держатель для штор - это особое приспособление, которое прикрепляется к стене и служит для драпировки и поддерживания штор. Они предназначены для удерживания тканевых полотен в открытом положении без их полного раздвигания. При этом формируется определенный силуэт занавеси.





Ни одно помещение не будет уютным, если в нем нет штор. А они в свою очередь не обретут вид законченной композиции без соответствующих держателей. Такие аксессуары не только позволяют удерживать портьеры в необходимом положении, но и сами по себе являются украшением интерьера. Так что же нужно учитывать при выборе таких изделий?





Функциональность прежде всего





Отдавая предпочтение настенному держателю для штор, вы получаете универсальный предмет для дизайна интерьера. В зависимости от выбранного фасона штор, он способен кардинально изменить внешний вид портьер, а также:





• держатель не позволяет занавескам закрывать полностью окно в дневное время, удерживая полотно в одном положении;

• позволяет создать уникальную драпировку ткани;

• регулируя фасон штор, участвует в создании определенного стиля оконной композиции;

• служит оригинальным самостоятельным украшением в интерьере комнат.





Внешний вид портьер во многом будет зависеть от способа крепления и непосредственного места фиксации держателя.





Основные виды держателей





Все существующие подхваты для штор отличаются друг от друга по способу крепления и материалу изготовления. Подобрать подходящую модель можно на сайте http://kolinkor.ru/aksessuary/derzhateli . Иногда держатели создаются в одном стиле с карнизами. В этом случае важно не нарушить гармонии в сочетании таких элементов с другими предметами мебели, светильниками и прочими деталями интерьера. В целом все подхваты могут быть металлическими, деревянными или пластиковыми. И чем тяжелее портьерная ткань, тем прочнее должен быть держатель.





Особой популярностью сейчас пользуются магнитные изделия, которые не нуждаются в монтаже на стену. Они представляют собой две магнитные клипсы, украшенные в самых различных стилях. Их не обязательно крепить на все полотно, а можно просто красиво подогнуть один край штор.





Если же необходимо прикрепить держатель к стене, необходимо помнить, что:





• Классикой жанра считается крепление на уровне подоконника. Этот вариант подойдет для гостиных, спален и прочих комнат, где штора занимает все окно.

• Ниже линии подоконника устанавливаются конструкцию для широких окон. Это не только позволяет гармонизировать оконное пространство, но и просто необходимо при наличии слишком тяжелых портьер.

• Имеет смысл установить держатель выше подоконника, если окно довольно узкое. Этот вариант также подходит для детских комнат и кухни, где чаще всего используются короткие занавески.





В целом выбор держателей во многом зависит от формы и размера окна и выбранного общего стиля интерьера.





15.03.2017